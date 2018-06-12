15:24
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Целый букет артистов из России посетил оккупированный Крым: фото

446 Читати новину українською

В оккупированном Крыму, а именно в детском лагере "Артек", состоялся так называемый песенный конкурс "Детская новая волна". Участие в мероприятии приняли и некоторые представители российской эстрады. Заметим, что часть лиц еще не внесена в "черный список" Министерства культуры.

Об этом сообщает RoksolanaToday & Крым в своем Twitter.

Читайте также: Скандальная Лолита спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы": видео

 

Как видно из опубликованных фото, участие в "Детской новой волны", в частности, приняли Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина, Евгений Петросян, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Юлианна Караулова и Тимур Родригес.

Заметим, что последний был ведущим, а некоторые из оставшихся членами жюри. Кроме того, исполнители спели на сцене: кто сольно, а кто с молодыми участниками песенного конкурса.

Часть так называемых звезд, участвовавших в "торжествах" пока не входят в "черный список" Министерства культуры Украины.

Напомним, недавно 24 канал сообщал, что 10 августа в начале августа в оккупированной Ялте концерт планирует дать популярная группа 90-х "Руки вверх".

Теги: LifeStyle Новости Украины Фотоновости Новости Крыма Аннексия Крыма Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук