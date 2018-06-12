Целый букет артистов из России посетил оккупированный Крым: фото

В оккупированном Крыму, а именно в детском лагере "Артек", состоялся так называемый песенный конкурс "Детская новая волна". Участие в мероприятии приняли и некоторые представители российской эстрады. Заметим, что часть лиц еще не внесена в "черный список" Министерства культуры.

Об этом сообщает RoksolanaToday & Крым в своем Twitter.

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Как видно из опубликованных фото, участие в "Детской новой волны", в частности, приняли Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина, Евгений Петросян, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Юлианна Караулова и Тимур Родригес.

Заметим, что последний был ведущим, а некоторые из оставшихся членами жюри. Кроме того, исполнители спели на сцене: кто сольно, а кто с молодыми участниками песенного конкурса.

Артек фестивалил

Если интересно-посмотрите.Может,кого нет еще в гастрольных списках СБУhttps://t.co/wNxAU7ozSp pic.twitter.com/sW3XfGLOpP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 11, 2018

Часть так называемых звезд, участвовавших в "торжествах" пока не входят в "черный список" Министерства культуры Украины.

Напомним, недавно 24 канал сообщал, что 10 августа в начале августа в оккупированной Ялте концерт планирует дать популярная группа 90-х "Руки вверх".