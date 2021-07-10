Сообщение о пожаре в кафе сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций получили в 7:45.

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Пожар в кафе Одессы

  • Огонь вспыхнул в кафе "Эль Соло", расположенном на Итальянском бульваре.
  • Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что горит внутренняя отделка кафе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
  • Уже в 8:00 пожарные ликвидировали пожар. К счастью, в результате неприятного инцидента никто не пострадал.
  • Причины пожара пока не называют.

В центре Одессы горело кафе: фото ГСЧС


В Одессе горело кафе "Эль Соло": смотрите карту​