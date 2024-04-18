Тактику отработали на Авдеевке: в ВСУ рассказали, как действует враг возле Часового Яра
Оккупанты сосредоточились на захвате Часового Яра, что в Донецкой области. Город хорошо укреплен, к тому же он является господствующей высотой, поэтому россияне изо всех сил пытаются продвигаться.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что с Часового Яра враг может развернуть плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда под опасностью окажутся крупные города: Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка.
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Враг наступает малыми пехотными группами
Оккупанты хотят продвигаться в районе выше упомянутых городов Донецкой области. Это является одним из направлений. Другой проходит в районе Авдеевки, а дальше на отрезке Угледар – Курахово – Покровск. Замысел россиян абсолютно понятен.
Относительно боев за Часов Яр, то там главная стратегия – нанести как можно больше авиационных ударов. Затем, с поддержкой артиллерии, передвигаться малыми группами на быстром транспорте, даже не всегда хорошо бронированном. Так перебрасывают личный состав, чтобы сформировать определенную группировку,
– рассказал Иван Тимочко.
Таким образом враг постоянно передвигает свои силы в сторону Часового Яра. Россияне надеются, что из-за нехватки снарядов, Украина не будет бить по единичным целям. Ведь, как правильно, приоритетом в такой ситуации является скопление людей, техники, транспорта.
Ситуация в городе Часов Яр: смотрите на карте
"Наибольший вред нам наносит авиация противника. КАБы стали базой для россиян. Когда-то они создавали огневой залп из артиллерии, например, в районе Бахмута доходило до 60 – 80 тысяч выстрелов, то сейчас предел 10 тысяч, но оккупанты компенсируют это ударами КАБов", – добавил Тимочко.
Затем, именно на эту выжженную территорию, враг загоняет малые пехотные группы.
Россия повторяет тактику из Авдеевки
Если у врага что-то срабатывает, то он дальше использует эти механизмы и от них не отказывается.
Тактику ударов КАБами россияне отработали на Авдеевке, а теперь перенесли на Часов Яр. Они используют то, в чем сильны, в чем имеют преимущество. Авиационных бомб у них нелимитированное количество. Это простое орудие убийства, которое можно поставить на авиацию,
– добавил Иван Тимочко.
С другой стороны, мы видим, что россияне не могут овладеть технологическими процессами, запустить их в больших количествах. Даже ракеты, которые имеют значительно большую точность, чем КАБы, почти не используют на фронте.
"В этом смысле российский военно-промышленный комплекс не справляется. Поэтому ракетами бьют по объектам инфраструктуры, а на линии фронта используют КАБы", – подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Ситуация на фронте: актуальные новости
- Самой тяжелой остается ситуация на Востоке. Враг штурмует сразу на трех направлениях: Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском. В течение 17 апреля Россия нанесла 64 авиационные удары. Кроме этого, враг постоянно пытается прорвать нашу оборону. Только на Новопавловском направлении таких попыток было 20.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что боевые действия на Востоке обострились. Оккупанты очень активны в районе Бахмута и готовятся там к прорыву. Российское войско значительно преобладает в численности, количестве оружия, но украинские защитники срывают планы противника.
- На левобережье Херсонщины продолжается работа по расширению плацдарма. Российские "военкоры" сообщили, что ВСУ якобы увеличили плацдарм на 500 метров. В то же время в ОК "Юг" отметили, что Украина не меряет продвижение метрами, все зависит от господствующих положений и выгодных позиций.