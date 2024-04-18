Тактику отработали на Авдеевке: в ВСУ рассказали, как действует враг возле Часового Яра

Оккупанты сосредоточились на захвате Часового Яра, что в Донецкой области. Город хорошо укреплен, к тому же он является господствующей высотой, поэтому россияне изо всех сил пытаются продвигаться.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что с Часового Яра враг может развернуть плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда под опасностью окажутся крупные города: Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка.

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Враг наступает малыми пехотными группами

Оккупанты хотят продвигаться в районе выше упомянутых городов Донецкой области. Это является одним из направлений. Другой проходит в районе Авдеевки, а дальше на отрезке Угледар – Курахово – Покровск. Замысел россиян абсолютно понятен.

Относительно боев за Часов Яр, то там главная стратегия – нанести как можно больше авиационных ударов. Затем, с поддержкой артиллерии, передвигаться малыми группами на быстром транспорте, даже не всегда хорошо бронированном. Так перебрасывают личный состав, чтобы сформировать определенную группировку,

– рассказал Иван Тимочко.

Таким образом враг постоянно передвигает свои силы в сторону Часового Яра. Россияне надеются, что из-за нехватки снарядов, Украина не будет бить по единичным целям. Ведь, как правильно, приоритетом в такой ситуации является скопление людей, техники, транспорта.

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"Наибольший вред нам наносит авиация противника. КАБы стали базой для россиян. Когда-то они создавали огневой залп из артиллерии, например, в районе Бахмута доходило до 60 – 80 тысяч выстрелов, то сейчас предел 10 тысяч, но оккупанты компенсируют это ударами КАБов", – добавил Тимочко.

Затем, именно на эту выжженную территорию, враг загоняет малые пехотные группы.

Россия повторяет тактику из Авдеевки

Если у врага что-то срабатывает, то он дальше использует эти механизмы и от них не отказывается.

Тактику ударов КАБами россияне отработали на Авдеевке, а теперь перенесли на Часов Яр. Они используют то, в чем сильны, в чем имеют преимущество. Авиационных бомб у них нелимитированное количество. Это простое орудие убийства, которое можно поставить на авиацию,

– добавил Иван Тимочко.

С другой стороны, мы видим, что россияне не могут овладеть технологическими процессами, запустить их в больших количествах. Даже ракеты, которые имеют значительно большую точность, чем КАБы, почти не используют на фронте.

"В этом смысле российский военно-промышленный комплекс не справляется. Поэтому ракетами бьют по объектам инфраструктуры, а на линии фронта используют КАБы", – подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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