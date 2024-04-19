Угроза значительная: при каком условии россияне могут зайти в Часов Яр

Оккупанты продолжают штурмовать Часов Яр, они интенсивно концентрируют там свои войска. В Силах обороны говорят, если россиянам удастся захватить город, то у них появится возможность наступать на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у врага были сформированы силы для наступления. Россия уже развернула в направлении этих четырех городов свою армию, но преградой стал Часов Яр.

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Последствия потери Часового Яра

Полковник запаса ВСУ отметил, что основным препятствием для оккупантов является Часов Яр, ведь этот город удерживает всю линию фронта.

Если оставить Часов Яр, то фронт посыплется до уровня агломераций Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Есть серьезная необходимость удерживать его. У нас появилось очень много FPV-дронов, но со снарядами большая проблема,

– сказал Свитан.

Высота Часового Яра удерживалась благодаря достаточному количеству боеприпасов. Артиллерия 155 калибра, которая есть в Украине, по словам военного эксперта, работает на 7 – 8 километров дальше чем российская САУ 152 калибра.

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Благодаря этому преимуществу в дальности, мы выиграем любую контрбатарейную борьбу с россиянами. Если же не будет боеприпасов, то нам придется оставлять Часов Яр. Тогда россияне будут вдоль четырех городов: Дружковка, Константиновка, Славянск, Краматорск,

– подчеркнул Роман Свитан.

В этих городах проживают сотни тысяч мирных граждан, которых придется эвакуировать. Россияне, используя артиллерией, могут сделать с этими городами то, что они сделали с Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

Я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы Часов Яр остался в Украине. Механизм для этого есть, но не хватает боеприпасов,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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