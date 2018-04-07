Чего же у вас столько злости, – российский актер Козловский пожаловался на россиян

Знаменитый российский актер, продюсер и режиссер Даниил Козловский, пожаловался на россиян, которые раскритиковали трейлер его картины "Тренер".

Российский актер, снявший фильм "Тренер", к которому он также написал сценарий и сыграл главную роль, пожаловался на злобные отзывы россиян в адрес трейлера к ленте в интервью изданию Sports.ru.

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"Дер**о летит или в сторону российского футбола, или в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал", – рассказал Козловский.

Исполнитель главной роли картины подчеркнул, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам, и все они его хвалили.

"А в России, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: Ну что у вас за жизнь-то такое хе***вая , что у вас столько злости. И главное, какие все смелые", – отметил он.

Актер подчеркнул, что тот, "кто хочет обос**ть, всегда найдет за что". Он также добавил, что надеется никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости.

Смотрите трейлер к фильму "Тренер"