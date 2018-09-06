Сборная Украины обыграла на выезде Чехию в Лиге наций благодаря голу на последней минуте матча

Сборная Украины первый матч в Лиге наций играла против сборной Чехии на выезде. Матч оказался довольно напряженным для обеих сборных, а победу украинцы получили на последней минуте игры.

Чехия – Украина 1:2

Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45, Зинченко, 90+3

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На этот матч сборная Украины вышла без ни одного игрока "Динамо" в стартовом составе. Однако сразу шесть игроков "Шахтера" вышли с первых минут. Еще один игрок из украинского чемпионата – Караваев с "Зари". Остальные – это легионеры. При этом на острие атаки главный тренер Андрей Шевченко доверил место в составе Яремчуку.

Сама игра началась с опозданием. Причиной стало то, что на стадионе пропало электроснабжение. А также стюарды вынуждены были забрать с поля фаната, который выбежал к воротам сборной Украины.

Украинские фанаты же на игре вывесили баннер о Кате Гандзюк. А также с призывом уберечь Украину от "мусоров".

Кроме этого, украинцы откровенно провалили начало. "Сине-желтые" пропустили уже на четвёртой минуте матча. Отличился Патрик Шик, который не встретил сопротивления со стороны Сергея Кривцова и с острого угла пробил по воротам украинцев. Андрей Пятов вскинул руки вверх, но мяч прошел над ними.

Украинцы могли ответить через мгновение, когда Роман Яремчук пробивал головой. Но мяч пролетел мимо дальней штанги. Через минуту – опять момент в Яремчука. И снова после его удара головой мяч пролетает мимо рамки ворот.

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Только на 23-й минуте после удара Марлоса мяч летел в створ ворот. Однако сложным для вратаря соперника он не был.

Еще до перерыва украинцы создали два момента. В первом случае Малиновский со штранфого пробивал точно по воротам, но Вацлик в прыжке отбил этот удар. Но на 45-й минуте украинцы таки сравняли счет. Марлос собрал на себе троих защитников в штрафной и прострелил поперек. Ярмоленко пропустил мяч на Коноплянку, который накрутил Кадержабека и пробил в противоход Вацлику.