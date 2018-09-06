Имеет ли сборная Украины шанс победить Чехию в Лиге наций: прогноз букмекеров

Матч между сборными Чехии и Украины в Лиге наций станет первым для этих команд в турнире. Букмекеры оценили шансы каждой из сборных на победу в этой игре.

Несмотря на то, что сборная Украины будет играть на выезде в Чехии, она имеет больше шансов на победу, чем хозяева. В этом убеждены в William Hill. Они выставили коэффициент на победу украинцев на уровне 2,62. Победа Чехии оценена в 2,75. Ничья в этом матче – 3,20.

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В то же время на PariMatch отдали преимущество хозяевам. На победу сборной Чехии они принимают с показателем 2,75. Победа сборной Украины – 2,85. Ничья в матче – 3,10.

Самый низкий коэффициент на победу украинцев – у "Фаворит спорт" – 2,45. Соответственно, победа Чехии получила наибольший показатель – 3,00. Если команды сыграют в ничью – 3,30.

Что касается Marathon bet, они на Украину выставили коэффициент 2,77. Победа Чехии получила 2,875. Ничью эксперты оценили в 3,16.

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Напомним, что матч Лиги наций Чехия – Украина состоится в Чехии в четверг, 6 сентября. Начало – в 21:45.

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