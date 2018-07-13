Чем ценны для здоровья пророщенные зерна

Пророщенные зерна ценны для организма человека, ведь они дарят энергию и силу, питая организм витаминами и полезными элементами.

Полезные свойства пророщенных зерен. Диетологи отмечают, что ростки красной капусты богаты витамином С, а ростки редьки – витамином Е, передает zdorovia.

Пророщенные семена каждой отдельной культуры (пшеницы, овса, ячменя и других) имеют особый оздоровительный эффект.

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Клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на кишечную флору. Пророщенные семена можно потреблять при лечении аллергии, сахарного диабета и ожирения.

Кому нельзя есть пророщенные зерна? Противопоказаний относительно употребления ростков как таковых нет. Но стоит быть осторожными людям с проблемы органов пищеварения. Также нельзя их употреблять при непереносимости глютена. А вот гречневые пророщенные зерна можно употреблять всем, но не более 1 горсти в день.

Гречневые пророщенные зерна можно употреблять всем, но не более 1 горсти в день

Как проращивать семена дома?

Обычно семена, предназначенные для посева на огороде, для проращивания не подойдут, ведь их обрабатывают химикатами. В частности, голозернистий овес, рожь и пшеницу надо покупать в аптеках, через интернет или в магазинах здорового питания.

Замочите зерна на 8-12 часов. После этого тщательно промойте, переложите в миску и накройте влажной марлей. Через 12 часов появятся первые ростки. Когда они достигнут длины в 2-7 сантиметров, их можно будет использовать в пищу.

Зерна для проращивания стоит покупать в аптеках или магазинах здорового питания

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