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Чем грозит дефицит йода для организма: интересные факты

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Почему йод так важен для организма
Почему йод так важен для организма / authentische-orte.de

Поскольку за скорость обмена веществ в организме отвечает щитовидная железа, ее нормальное функционирование зависит от количества йода в питании.

Об этом рассказала диетолог Свтелана Фус на своей странице в Facebook.

"По данным ВОЗ, одна третья часть населения планеты имеет йододефицит и повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это распространенное явление и в Украине", – отметила она.

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Особенно опасен йододефицит для беременных и кормящих мам – это может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.

Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой усталости и избыточному весу.

Отметим, женщины чаще мужчин страдают от заболеваний щитовидной железы.

Продукти, які містять йод
Продукты, которые содержат йод

Суточная норма йода зависит от возраста человека:
- детям до 12 лет нужно 90 -120 мкг йода в день; 
- для взрослых – 150 мкг йода в день;
- беременные и кормящие грудью женщины должны получать 200 - 250 мкг/сутки.

Больше всего йода есть в морской воде – местные растительные и животные продукты богаты природным йодом.

Йод есть в таких продуктах:

– морская рыба (палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель);
– рыбий жир, морские моллюски и водоросли (100 г морской капусты полностью покрывают суточную дозу йода);
– красное мясо, яйца, молоко, овощи и фрукты;
– йодированная соль, столовая и минеральная вода (в 1 г йодированной соли содержится 40 мкг йода, для суточной нормы хватит до 5 г соли).

Мешают усвоению йода "природные" зобогены, которые содержатся в капусте, а также в брюссельской, цветной и брокколи. Также они есть в репе, хрене и крессе, бобовых, сое и семенах льна.

Поэтому частое потребление этих продуктов может привести к серьезному дефициту йода в организме.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Беременность и роды Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 канал
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