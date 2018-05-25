Чем опасен для здоровья солярий: 8 убедительных фактов

Министерство здравоохранения Украины предостерегает людей воздержаться от посещений соляриев, так как любой тип загара опасен для кожи и может вызвать рак.

Даже если человек посещает солярий не так часто, всегда существует шанс получить ожог кожи и повысить вероятность опасных заболеваний, говорится на сайте Минздрава.

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Солярий вызывает рак кожи, катаракту и рак глаз. Ученые установили, что посещение солярия повышает риск развития одного из наиболее опасного рака – меланомы.

У людей, в возрасте до 30 лет, которые часто посещали солярии, в 6 раз выше риск развития меланомы, чем те, которые не загорали.

Чем больше человек посещает солярии, тем больше риск развития рака.

Ученые доказывают: нет существенной разницы между старым и новым оборудованием для солярия. Искусственный загар ускоряет старение кожи и пересушивает ее, вызывает появление морщин и возрастных пятен.

В соляриях в некоторых штатах США, а также в Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Норвегии, Португалии, Испании и Великобритании действуют законы, по которым несовершеннолетним запрещают пользоваться соляриями.

Искусственный загар опасен способом выработки витамина D. Лучший способ – это прогулки под солнцем. Источником витамина является рыба, молочные продукты, яичные желтки.

"Базовый загар" не защищает кожу от ожогов в результате чрезмерного пребывания на солнце. Люди, которые пользуются соляриями, чаще получают ожоги, чем те, кто загорает на солнце.