Чем опасен гормональный дисбаланс: комментарий эндокринолога

Правда ли, что климакс "помолодел", что делать с гормональным дисбалансом и можно ли регулировать собственный вес гормональной терапией, рассказала специалист Наталья Музь.

Об этом эндокринолог государственного университета "Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины" Наталья Музь рассказала в комментарии Сosmo.

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По ее словам, иногда причиной избыточного веса является заболевание эндокринной системы, регулируемых гормональной терапией.

Основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма,

– отметила эндокринолог.

Гормональный дисбаланс лечится гормональной терапией

Также она подтвердила, что климакс действительно "помолодел". А все из-за хронического стресса, токсинов и неправильного питания.

Эти вещи приводят к гормональному дисбалансу, впоследствии это приводит к менопаузальным жалобам в относительно молодом возрасте.

Наталья Музь отметила, что гормональный дисбаланс – очень опасное явление, ведь гормоны управляют организмом от состояния ума до поведения, формы тела, предпочтений в еде и реакции на стресс.

Гормональный дисбаланс вызывает накопление жира и увеличение массы тела, а также многие другие неприятные симптомы, такие как ПМС, угри, мигрень, целлюлит, потеря либидо, нарушение менструального цикла, проблемы менопаузы и выгорание,

– сказала эндокринолог.

Поэтому если вы заметили такие симптомы – стоит обратиться к врачу, который с помощью правильной гормональной терапии устранит нарушения функций эндокринной системы.

Климакс "помолодел", поэтому при ощущении негативных симптомов нужно обратиться к врачу

Кто такой эндокринолог? Это врач, который проводит профилактику, диагностику и лечение заболеваний связанных со строением и функцией желез внутренней секреции, гормональных нарушений: щитовидной железы, гипоталамуса, поджелудочной железы, гипофиза и надпочечников.