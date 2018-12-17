Чем опасен отказ от секса: выводы ученых

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса. Оказалось, что это способно вызвать нарушения либидо, а также другие изменения в организме человека.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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Исследования показали, что регулярная интимная жизнь важна для людей, поскольку это позволяет поддерживать в норме функциональность органов, а также гормональный фон.

Раньше считалось, что секс полезен для здоровья, но как именно отказ от секса сказывается на организме не уточнялось. Теперь же тесты позволили выяснить и оценить все риски, которые есть в этом случае. Так, оказалось, что долгое отсутствие секса вызывает гормональные сбои, снижение либидо, а также негативно влияет на психику человека.



Отказ от секса может снижать либидо

Все дело в том, что при интимной близости вырабатываются гормоны счастья эндорфины. В случае, если человек слишком долго будет отказывать себе в интимной близости, то это будет приводить к тому, что у него может полностью исчезнуть желание, что в свою очередь провоцирует различные проблемы со здоровьем.

Кроме того, после долгого воздержания во время секса могут также возникать неприятные ощущения. Это связано с тем, что в организме не срабатывает надлежащим образом механизм возбуждения и не вырабатывается в достаточном количестве смазка. Это все последствия перерыва в половой жизни. В результате существенно затрудняется возникновение оргазма у женщин в будущем.

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