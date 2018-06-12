Чем опасен плохой секс: тревожные последствия

Существуют разные мнения, насколько для пары важны активные сексуальные отношения и физическое влечение.

Психолог Стивен Бетчен объясняет, чем могут закончиться отношения у пар, имеющих проблемы из-за недостаточного физического влечения или количества секса, пишет Psychology Today.

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Если у пары наблюдаются такие симптомы, то один партнер может изменить с кем-то другим. После такого поступка шансы на спасение пар снижаются.

Из-за отсутствия секса остается меньше места для ошибок. Женщина может испытывать отвращение к мужу, к которому ее не тянуло.

Партнеры часто, чтобы избежать полового акта, ищут себе дополнительные занятия. К примеру, остаются после работы. Может возникать эмоциональное отстранение, то есть, когда партнер чувствует себя одиноко рядом с другим партнером.

Люди могут быть склонны к обидам. Это происходит из-за того, что партнеры обвиняют друг друга в несчастье.

Если один из партнеров не доволен отношениями, то существует большой риск развода.

К слову, американские ученые провели исследования и установили, что проблемы с эрекцией увеличивают риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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