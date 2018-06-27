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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Чем опасен вазелин при обработке кожи: вывод ученых

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Иллюстрация / Фото из открытых источников

Вазелин широко используют при обработке ран, царапин как средство первой помощи не только обычные люди, но и врачи. Однако такое использование может быть опасным для здоровья человека.

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) установили, что вазелин останавливает тело, создавая свою "естественную штукатурку", пишет Daily Mail.

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Он представляет собой пленку белка, которая в 50 раз толще, чем человеческий волос. "Природная штукатурка" способна хранить кишечную палочку и стафилококк.

Вазелин категорически нельзя использовать в первые 30 минут после возникновения раны.

Руководитель школы медицины Роберт Ариенс объясняет, что вазелин разрушает формирование пленки, однако не наносит вред, когда она уже сформирована.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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