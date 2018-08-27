14:30
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Чем опасна томатная диета: объяснение врача

268 Читати новину українською
Чем опасна томатная диета
Чем опасна томатная диета / Фото из свободных источников

В последнее время набирает популярность томатная диета, которая обещает сбросить от 2 килограммов за десять дней. Но безопасно ли для здоровья такое резкое похудение?

Томатная диета кажется простой и вкусной, особенно если вы всегда любили помидоры и наслаждались их характерным ароматом и сочностью. Такая диета считается низкокалорийной.

Читайте также: Чем опасна арбузная диета и кому она противопоказана

Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания. Употребление только помидоров может привести к гастриту, колиту, воспалению желудка, проблемам с поджелудочной железой.

Несмотря на малую калорийность помидоров, вес, который человек сбросит за время диеты, быстро возвращается.

Такая диета противопоказана тем, кто имеет проблемы с мочевыделительной системой. К тому же, обработанные с помощью тепла полезные органические кислоты, содержащиеся в помидорах, становятся вредными для здоровья.

Факторы, которые исключают применение томатной диеты:

  1. повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка;
  2. инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала;
  3. пищевые отравления;
  4. выраженный остеопороз;
  5. заболевания суставов;
  6. желчнокаменная болезнь;
  7. подагра;
  8. индивидуальная непереносимость.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Диеты Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1403
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук