Чем опасна томатная диета: объяснение врача
В последнее время набирает популярность томатная диета, которая обещает сбросить от 2 килограммов за десять дней. Но безопасно ли для здоровья такое резкое похудение?
Томатная диета кажется простой и вкусной, особенно если вы всегда любили помидоры и наслаждались их характерным ароматом и сочностью. Такая диета считается низкокалорийной.
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Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания. Употребление только помидоров может привести к гастриту, колиту, воспалению желудка, проблемам с поджелудочной железой.
Несмотря на малую калорийность помидоров, вес, который человек сбросит за время диеты, быстро возвращается.
Такая диета противопоказана тем, кто имеет проблемы с мочевыделительной системой. К тому же, обработанные с помощью тепла полезные органические кислоты, содержащиеся в помидорах, становятся вредными для здоровья.
Факторы, которые исключают применение томатной диеты:
- повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка;
- инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала;
- пищевые отравления;
- выраженный остеопороз;
- заболевания суставов;
- желчнокаменная болезнь;
- подагра;
- индивидуальная непереносимость.
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