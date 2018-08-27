Чем опасна томатная диета: объяснение врача

В последнее время набирает популярность томатная диета, которая обещает сбросить от 2 килограммов за десять дней. Но безопасно ли для здоровья такое резкое похудение?

Томатная диета кажется простой и вкусной, особенно если вы всегда любили помидоры и наслаждались их характерным ароматом и сочностью. Такая диета считается низкокалорийной.

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Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания. Употребление только помидоров может привести к гастриту, колиту, воспалению желудка, проблемам с поджелудочной железой.

Несмотря на малую калорийность помидоров, вес, который человек сбросит за время диеты, быстро возвращается.

Такая диета противопоказана тем, кто имеет проблемы с мочевыделительной системой. К тому же, обработанные с помощью тепла полезные органические кислоты, содержащиеся в помидорах, становятся вредными для здоровья.

Факторы, которые исключают применение томатной диеты:

повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка; инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала; пищевые отравления; выраженный остеопороз; заболевания суставов; желчнокаменная болезнь; подагра; индивидуальная непереносимость.