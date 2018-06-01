23:45
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, сегодня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, сегодня
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чем опасно для женщин отсутствие регулярного секса

261 Читати новину українською
Регулярный секс
Регулярный секс / unsplash.com

Отказ или отсутствие регулярных интимных отношений может иметь для здоровья женщин самые опасные последствия.

Со слов американского сексолога Сери Купера, из-за отсутствия секса у женщин возникает нестабильное эмоциональное состояние, ухудшается самочувствие и нарушается работа многих систем органов, передает "Сегодня" со ссылкой на "Reader's Digest".

Читайте также: Что нужно есть женщинам для улучшения сексуальной жизни

Убедительных причин не отказываться от секса немало. У женщин исчезает сексуальное желание (либидо), близости с партнером хочется все меньше.

Интимная близость положительно влияет на работу репродуктивной системы женского организма, а именно – уменьшаются болевые ощущения во время критических дней. В свою очередь, отсутствие секса делает этот период болезненным и более длительным,
– говорит Сери Купер.

А еще долгий перерыв в сексуальной жизни может стать угрозой раннего бесплодия и приближает менопаузу. Сексолог добавляет, что отказ от секса также может повышать риск стрессовых ситуаций и снизить интеллектуальные способности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
90
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук