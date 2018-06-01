Чем опасно для женщин отсутствие регулярного секса

Отказ или отсутствие регулярных интимных отношений может иметь для здоровья женщин самые опасные последствия.

Со слов американского сексолога Сери Купера, из-за отсутствия секса у женщин возникает нестабильное эмоциональное состояние, ухудшается самочувствие и нарушается работа многих систем органов, передает "Сегодня" со ссылкой на "Reader's Digest".

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Убедительных причин не отказываться от секса немало. У женщин исчезает сексуальное желание (либидо), близости с партнером хочется все меньше.

Интимная близость положительно влияет на работу репродуктивной системы женского организма, а именно – уменьшаются болевые ощущения во время критических дней. В свою очередь, отсутствие секса делает этот период болезненным и более длительным,

– говорит Сери Купер.

А еще долгий перерыв в сексуальной жизни может стать угрозой раннего бесплодия и приближает менопаузу. Сексолог добавляет, что отказ от секса также может повышать риск стрессовых ситуаций и снизить интеллектуальные способности.

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