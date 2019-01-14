Чем опасно переедание и как восстановить обычный режим питания после праздников: советы врача

Переедание опасно тем, что перегружаются все ферментные и пищеварительные системы организма. Кроме того, есть риск создания слишком большого давления на клапаны, которые находятся между желудком и двенадцатиперстной кишкой и желудком и пищеводом.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит. Читайте также: Горечь во рту: почему возникает и что делать По ее словам, в результате переедания может развиться недостаточность клапанов органов пищеварительной системы с прогрессированием осложнений. Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Также, из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дизбактериоза кишечника – пища туда поступает полупереваренная, и толку с нее организм не получает”. По словам врача, восстановить привычный режим питания легко. Стоит потреблять необходимое для ежедневного рациона количество пищи. Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Блюда, которые остались после празднования, лучше не доедать, потому что это спровоцирует излишнее поступление калорий. Попробуйте готовить меньше. А тем, что осталось, поделитесь с друзьями, устроив мини-праздник на обеденном перерыве в рабочем коллективе”. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.