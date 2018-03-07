Чем опасно злоупотребление солью

Употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением независимо от того, ведут ли они здоровый образ жизни.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США, сообщается в пресс-релизе на​ MedicalXpress.

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В ходе исследования эксперты проанализировали рацион питания более четырех тысяч человек в возрасте 40-59 лет, которые принимали участие в исследовании INTERMAP, которое проводилось в 1997-1999 годах.

В течение четырех дней у добровольцев фиксировали показатели здоровья, в частности, концентрацию ионов калия и натрия в образцах мочи, а также вес и артериальное давление. Также специалисты определили количество потребленных продуктов, связанных с низким кровяным давлением, включая фрукты и овощи, богатые витамином С, клетчаткой и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.

Ученые обнаружили связь между гипертензией (повышенным давлением) и употреблением большого количества соли. Каждые дополнительные семь граммов хлорида натрия связаны с увеличением систолического артериального давления на 3,7 миллиметра ртутного столба.

При этом показатели кровяного давлении не нормировались, даже если участники часто ели продукты с высоким содержанием калия и другие полезные для сердечно-сосудистой системы вещества.

Медики рекомендуют ежедневно употреблять не более шести граммов соли.