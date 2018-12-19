Чем опасны кулеры для воды: объясняет эксперт

Кулеры для воды широко используются не только в офисных помещениях, а и в квартирах и домах. Это удобно, поскольку кулеры могут подогревать или охлаждать воду.

Экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас рассказал, чем они опасны, пишет УНН.

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Он считает, что такая техника является средой, в которой размножаются бактерии, которые приводят к желудочно-кишечным расстройствам.

Эксперт убежден, что если говорить о теплой воде, то высокая температура вызывает размножение бактерий. Речь идет о микробиологическом загрязнении, которое вызывает кишечно-желудочные расстройства.

Как следствие этого – ослабление иммунитета, которое плохо сказывается на здоровье человека в целом.

Чтобы уберечься от бактерий кулер нужно чистить не раз-два в год. А еженедельно – чистка и дезинфекция специальной сервисной службой. Только тогда может идти речь о безопасной системе подачи воды.

Если говорить о воде, то для нее важен постоянный контроль и надзор.

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