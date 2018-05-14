Чем опасны моющие средства для здоровья: объяснение хирурга

Торакальный хирург Юрий Межибовский убеждает, что бытовые моющие средства могут значительно навредить организму человека.

Все потому, что ароматы бытовой химии маскируют вредные для дыхательной системы, пишет ТСН.

Читайте также: 6 предметов в доме, на которых скапливается больше всего бактерий

Большинство моющих средств содержат большое количество опасных соединений, которым наполняется воздух после их использования.

Основными вредными компонентами являются три составляющие. Это хлорсодержащие вещества. Вторым вредным компонентом моющих средств являются поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты,

– отметил хирург Юрий Межибовський.

Фосфаты не так опасны, однако они стимулируют проникновение в кровь синтетически активных веществ. Таким образом, это влечет ослабление иммунитета и поражение внутренних органов.

По словам хирурга, человек этими средствами отравляется. Основными симптомами являются раздражение слизистых, а также кашель. Вследствие чего могут появиться хронические заболевания – аллергические, а также сердечно-сосудистые заболевания.

К слову, некоторые вещи, которые люди массово используют в быту, могут спровоцировать различные болезни. От таких предметов быта необходимо избавиться.