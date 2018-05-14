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Чем опасны моющие средства для здоровья: объяснение хирурга

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Чем опасны моющие средства для здоровья
Чем опасны моющие средства для здоровья / cleanqatar.com

Торакальный хирург Юрий Межибовский убеждает, что бытовые моющие средства могут значительно навредить организму человека.

Все потому, что ароматы бытовой химии маскируют вредные для дыхательной системы, пишет ТСН.

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Большинство моющих средств содержат большое количество опасных соединений, которым наполняется воздух после их использования.

Основными вредными компонентами являются три составляющие. Это хлорсодержащие вещества. Вторым вредным компонентом моющих средств являются поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты,
– отметил хирург Юрий Межибовський.

Фосфаты не так опасны, однако они стимулируют проникновение в кровь синтетически активных веществ. Таким образом, это влечет ослабление иммунитета и поражение внутренних органов.

По словам хирурга, человек этими средствами отравляется. Основными симптомами являются раздражение слизистых, а также кашель. Вследствие чего могут появиться хронические заболевания – аллергические, а также сердечно-сосудистые заболевания.

К слову, некоторые вещи, которые люди массово используют в быту, могут спровоцировать различные болезни. От таких предметов быта необходимо избавиться.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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