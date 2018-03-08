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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Чем полезен бульон: объяснение диетолога

778 Читати новину українською
Бульон
Бульон / The Spruce

В бульоне содержится аминокислота глутамин, которая улучшает работу кишечника и восстанавливает целостность слизистой оболочки.

Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Чем полезен бульон?

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По ее словам, именно L-глутамин способствует росту новых здоровых клеток кишечника и способствует восстановлению барьера.

Зато, как объясняет эксперт, дефицит глутамина приводит к атрофии кишечника, которая сопровождается уменьшением толщины его стенки.

Как варить бульон?

Аминокислотой глутамином богатые нежирные бульоны из птицы, указывает Скиталинская. Однако это блюдо важно правильно приготовить.

Диетолог рекомендует варить птицу (желательно домашнюю) с овощами. Если магазинная (лучше индейка), первый бульон лучше слить и выбирать филе.

Бульон должен состоять в основном из овощей, в частности, моркови, тыквы, а также корня сельдерея, пастернака, петрушки и немного имбиря.

В конце приготовления желательно добавить щепотку куркумы и лавровый лист: они подавляют рост патогенной микрофлоры.

На бульонах можно готовить супы-пюре, гречку и варить различные овощи.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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