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Чем полезен и вреден попкорн: интересные факты

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Чем полезен и вреден попкорн
Чем полезен и вреден попкорн / fr.depositphotos.com

Можно ли считать попкорн здоровым перекусом? Оказывается – и да, и нет. А все зависит только от того, как вы его приготовите.

Ученые отмечают, что в одной чашке попкорна без добавок и специй содержится всего 30 калорий. Ведь в таком попкорне нет жира, соли, зато – около 1 грамма клетчатки, передает Zhyvyaktyvno.

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Кроме того, воздушная кукуруза содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Попкорн можно считать питательным и вкусным снеком, ведь кукуруза имеет умеренный гликемический индекс (показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной пищевой продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу) меньше, чем в картофеле, но больше, чем у гороха и чечевицы .

via GIPHY

Но вышеперечисленные преимущества никак не касаются попкорна из пакета для микроволновки или готового попкорна в кинотеатре. Такой попкорн содержит очень много соли, ароматизаторов и масло, а в пакеты попкорна для микроволновки добавляют еще и трансжиры, которые способствуют возникновению воспаления и очень вредны для здоровья.

Также ученые в ходе исследований выяснили, что тефлоновое покрытие пакета для микроволновки под действием высоких температур может выделять потенциальные канцерогенные вещества и способствовать возникновению заболеваний легких.

Приготовление попкорна при высоких температурах может привести к окислению масла, увеличивая его воспалительные свойства.

Рецепт полезного для здоровья попкорна:

Положите 1/2 стакана зерен в коричневый бумажный пакет и поставьте в микроволновую печь на 1-2 минуты, или до тех пор, пока взрывы кукурузы станут не такими частыми. Добавьте к нему тертый пармезан, молотый красный перец, пищевые дрожжи (для предоставления сырного вкуса), оливковое масло, порошок чеснока или лука и другие травы и специи по вкусу.

А если хотите сладкий попкорн – добавьте к нему стружку из темного шоколада и немного корицы.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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