Чем полезна и вредна шелковица

Как черная, так и белая шелковица богаты на витамины и полезные элементы. Эти ягоды – один из самых сильных природных средств, которые обладают способностью повышать иммунитет и спасают при гипертонии и диабете.

Полезные свойства шелковицы. Сладкие ягоды нормализуют обмен веществ в организме, обладают потогонными и антибактериальными свойствами, передает Соѕмо.

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Шелковица способствует мягкому очищению кишечника и прекрасно выводит шлаки из организма. Благодаря противовоспалительным свойствам ее используют для профилактики инфекционных и вирусных заболеваний.



Шелковица снижает уровень инсулина в крови

Сок шелковицы поможет тем, кто страдает от заболеваний центральной нервной системы. Она поможет преодолеть стрессы, нервные расстройства и депрессию. А горсть ягод перед сном рекомендована тем, кто страдает от бессонницы.

При умственной и физической усталости также рекомендуют кушать шелковицу. К слову, в 100 г шелковицы содержится всего 50 килокалорий.

Вредные свойства шелковицы. Нельзя кушать шелковицу тем, кто имеет аллергию – ягода является сильным аллергеном.

И хотя шелковица полезна для гипертоников и диабетиков, лучше ею не злоупотреблять, чтобы она не навредила.



Сок шелковицы поможет тем, кто страдает от заболеваний центральной нервной системы

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