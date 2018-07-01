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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Чем полезна морская вода для ребенка

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Морская вода: польза для ребенка
Морская вода: польза для ребенка / yukle.mob

Педиатры рекомендуют родителям ехать на море особенно тогда, когда дети страдают экземой или дерматит.

И не зря, ведь в морской воде содержится более 32 минералов и микроэлементов, пишет 4mama.

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Все потому, что вода способствует укреплению костей, суставов ребенка, она также очищает кожный покров.

Когда ребенок дышит морским воздухом и купается в море, то у него очищается кровь, укрепляется иммунитет и увеличивается гемоглобин.

Йод, которыйсодержится в морской воде, хорошо влияет на работу мозга и щитовидной железы. Ученые утверждают: чем чаще малыш купается в морской воде, тем выше становятся его интеллектуальные способности. Вода улучшает память и концентрацию внимания.

Купание в морской воде благотворно влияет на нервную систему ребенка. Поэтому если у малыша нет заболеваний нервной системы, то вода поможет при стрессе и беспокойстве.

Эксперты убеждают в пользе лечения нагретым морским песком – псаммотерапии. Когда ребенок выйдет из воды, вытрите его полотенцем. После этого пусть походит по песку.

Морская соль способна накапливаться в организме человека, поэтому в течение месяца времени она предоставляет свои лечебные свойства. Это так называемый "соляной плащ".

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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