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Чем полезна талая вода: удивительные свойства

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Чем полезна талая вода
Чем полезна талая вода / vedmochka.net

Приготовление талой воды считается одним из лучших способов улучшить качество воды и очистить ее. Ведь талая вода имеет замечательное влияние на организм, тонизируя его и оздоравливая клетки.

Какие целебные свойства имеет талая вода? Она улучшает работу всех органов, повышает иммунитет и работоспособность, помогает избавиться от некоторых видов аллергии, лечит заболевания кожи, улучшает пищеварение и обмен веществ.

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Также талая вода нормализует работу сердца, помогает бороться с лишним весом, усиливает действие лекарств, нормализует уровень лейкоцитов в крови и снижает уровень холестерина, ускоряет восстановительные процессы и улучшает мозговую активность.

via GIPHY

Такие свойства вода удерживает благодаря упорядоченной молекулярной решетке во время заморозки – она по своей структуре становится очень похожей на воду в организме человека.

Как приготовить талую воду дома? Самое главное в замораживании воды – посуда. Это должна быть тара из термостойкого стекла или пластика с широкой горловиной.

Налейте воду в тару и поставьте в морозилку на 40 минут. После этого снимите первую ледяную пленку и снова поставьте воду в морозилку – на 9-10 часов.

via GIPHY

Когда вода замерзает, в центре тары может оказаться еще жидкая часть воды – ее необходимо слить, ведь в ней будет не упорядоченная молекулярная структура. Не стоит размораживать воду при температуре свыше 37 градусов.

Талая вода легче усваивается организмом и становится полезной для пищеварения. Ее можно пить, использовать в приготовлении еды, заваривании чая и умываться ею.

И не забывайте – суточная норма талой воды составляет не более 1/3 всей жидкой пищи, употребленной в течение суток.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Советы Лечение Красивое тело
Источник: 24 Канал
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