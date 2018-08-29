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Чем полезно красное мясо

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Чем полезно красное мясо
Чем полезно красное мясо / unsplash.com

Ученые Университета Макмастера в Канаде ошарашили заключением новых исследований, заявив, что термически необработанное мясо может быть полезным для сердца.

Об этом сообщает EurekAlert!.

Они проанализировали результаты пяти исследований, в которых в целом приняли участие 218 тысяч человек. Участники были поделены на пять групп – в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе.

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В частности, здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества (в частности, "западная") – 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что такие продукты, как овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба способствовали снижению риска преждевременной смерти от нарушения работы сердца. Красное мясо, которое не подвергалось температурной обработке, также оказалось полезным.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что обработанное мясо (ветчина, жареные сосиски, колбасы), является канцерогеном группы 1 и вызывает рак толстой кишки и желудка.

Что такое канцерогены?Это химические вещества или физические и биологические агенты, которые являются причиной возникновения злокачественных новообразований (рака).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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