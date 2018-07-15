Чем полезны молодые продукты: объяснения врача

Врач Андрей Беловешкин убежден, что больше пользы для организма приносит употребление молодых продуктов, чем старых.

Речь идет о "молодой диете", говорится на странице в Facebook.

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Врач привел исследование на дрожжах, мухах и мышах, которое показывает, что на продолжительность жизни влияет возраст еды из близких организмов. Таким образом, "молодая диета" способна продлить жизнь, а старая наоборот – сокращать.



Полезнее употреблять молодую зелень



Андрей Беловешкин объясняет, что в молодых листьях щавеля преобладает яблочная кислота, в старом – кислота кваска. В молодых верхних листьях большее содержание витамина С – 51 мг на 100 грамм сырого вещества, в нижнем листе этот показатель содержит почти 40 грамм.

Молодые побеги и мясо содержат больше цинка и йода. В верхнем листе меньше антинутриентив и грубой клетчатки, эфирных соединений, но меньше и некоторых полезных веществ, например каротиноидов.



Чем полезны молодые продукты



Что касается вредных соединений, то в старых продуктах их значительно больше. В большой и взрослой рыбе ртути больше, чем в мелкой и молодой.



Заключение врача таково: в молодых продуктах больше фитонутриентов, витаминов и минералов и меньшое количество загрязняющих веществ.