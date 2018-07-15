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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Чем полезны молодые продукты: объяснения врача

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Чем полезны молодые продукты
Чем полезны молодые продукты / smak.ua

Врач Андрей Беловешкин убежден, что больше пользы для организма приносит употребление молодых продуктов, чем старых.

Речь идет о "молодой диете", говорится на странице в Facebook.

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Врач привел исследование на дрожжах, мухах и мышах, которое показывает, что на продолжительность жизни влияет возраст еды из близких организмов. Таким образом, "молодая диета" способна продлить жизнь, а старая наоборот – сокращать.

Корисніше вживати молоду зелень
Полезнее употреблять молодую зелень

Андрей Беловешкин объясняет, что в молодых листьях щавеля преобладает яблочная кислота, в старом – кислота кваска. В молодых верхних листьях большее содержание витамина С – 51 мг на 100 грамм сырого вещества, в нижнем листе этот показатель содержит почти 40 грамм.

Молодые побеги и мясо содержат больше цинка и йода. В верхнем листе меньше антинутриентив и грубой клетчатки, эфирных соединений, но меньше и некоторых полезных веществ, например каротиноидов.

Чим корисні молоді продукти
Чем полезны молодые продукты

Что касается вредных соединений, то в старых продуктах их значительно больше. В большой и взрослой рыбе ртути больше, чем в мелкой и молодой.

Заключение врача таково: в молодых продуктах больше фитонутриентов, витаминов и минералов и меньшое количество загрязняющих веществ.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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