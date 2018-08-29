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Чем полезны регулярные отпуска: неожиданное преимущество

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Названа неожиданная польза регулярного отпуска
Названа неожиданная польза регулярного отпуска / biznesua.com.ua

Даже здоровый образ жизни не компенсирует стресс, который мешает идти к долголетию, если человек мало отдыхает и много работает. А вот регулярный отпуск может существенно снижать риск преждевременной смерти.

Об этом заявили финляндские ученые из университета Хельсинки, передает EurekAlert!.

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Они провели 40-летнее исследование, которое начали в 1974 году. В нем приняли участие более тысячи человек, родившихся в 1919-1934 годах, в которых был хотя бы один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний: курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и жиров, нарушение толерантности к глюкозе, ожирение и тому подобное.

Добровольцев разделили на две экспериментальные группы. Одна группа получала каждые 4 месяца устные и письменные рекомендации чаще заниматься аэробными упражнениями, есть здоровую пищу и прекратить курить. Если медицинские консультации не были эффективными, участники получали препараты для снижения артериального давления.

Найкраще брати короткі відпустки, але частіше

Лучше всего брать короткие отпуска, но чаще

Вторая группа получала обычные услуги по охране здоровья. Выяснилось, что в первой группе риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 46% по сравнению со второй. В течение 15 лет исследований люди, которые получали медицинские консультации, умирали чаще.

Впоследствии в исследовании ученые начали учитывать и другие факторы – объемы работы, количество сна и продолжительность отпуска.

Оказалось, что добровольцы первой группы, кто брал три и менее недель отпуска ежегодно, на 37% чаще умирали, по сравнению с теми, кто отдыхал от работы больше.

Во второй группе длительность отпуска не влияла на смертность. По мнению ученых, именно вмешательство исследователей могло увеличить уровень стресса, что негативно сказалось на сон и отдых тех, кто работал дольше и интенсивнее.

Оптимальний варіант відпустки для організму становить 8 днів

Оптимальный вариант отпуска для организма составляет 8 дней

Фото: Unsplash.

По мнению ученых из Нидерландов, наиболее полезные для организма частые, но кратковременные отпуска – по 8 дней.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Путешествия отдых Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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