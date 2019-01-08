Чемпион WBC не против провести бой с Василием Ломаченко

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (23-0, 16 КО) заявил, что готов драться с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), если украинец поднимется в весе.

Об этом сам боксер рассказал в интервью EsNews.

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Я легко делаю 63,5 кг и, думаю, что если придет возможность драться с Ломаченко, то я воспользуюсь ею перед тем, как пойти за другими поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксеры Top Rank. Если я объединю пояса в своем дивизионе и буду чувствовать, что мое тело может больше, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес до Теренса Кроуфорда, который также из Top Rank,

– заявил Рамирес.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что бой против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО) откладывается, так как для поединка против американца нужно подняться в вес 63,5 кг, однако у украинского боксера пока другие планы.

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