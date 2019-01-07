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      Чемпион WBO не планирует драться с Усиком

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      Паркер не сразится с Усиком
      Паркер не сразится с Усиком / PA

      Промоутер новозеландского чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс рассказал, будет ли боксировать его клиент с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

      Он заявил, что к ним не поступало ни одного предложения со стороны команды украинского боксера Александра Усика.

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      "Нет, Джозеф Паркер не сразится в следующем поединке с Александром Усиком. К нам не поступали никакие звонки из тренировочного лагеря Усика", – цитирует Хиггинса Boxingnewsandviews.

      Напомним, что известный британский боксер Диллиан Уайт рассказал о возможном поединке с украинским абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Сейчас он не считает целесообразным боксировать с украинцем из-за его статуса.

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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