Чемпион WBO не планирует драться с Усиком

Промоутер новозеландского чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс рассказал, будет ли боксировать его клиент с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Он заявил, что к ним не поступало ни одного предложения со стороны команды украинского боксера Александра Усика.

Читайте также: Мы не верим в Бога, а верим в кого угодно, – Усик

"Нет, Джозеф Паркер не сразится в следующем поединке с Александром Усиком. К нам не поступали никакие звонки из тренировочного лагеря Усика", – цитирует Хиггинса Boxingnewsandviews.

Напомним, что известный британский боксер Диллиан Уайт рассказал о возможном поединке с украинским абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Сейчас он не считает целесообразным боксировать с украинцем из-за его статуса.