Чемпионат мира по хоккею: Канада пропускает пять шайб, Беларусь вылетает из элитного дивизиона

В матчах шестого тура Чемпионата мира по хоккею в Дании в субботу, 12 мая, было сыграно сразу 6 матчей. В одном из них определился и неудачник турнира, который покинет элитный дивизион.

Группа А

Словакия – Швеция 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Несмотря на итоговое поражение в овертайме, Швеция стала первой командой на Чемпионате, которая гарантировала себе место в четвертьфинале турнира. Словакия еще такого права не заработала.

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Австрия – Беларусь 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Зато на чемпионате определилась команда, которая покинет элитный дивизион. Это станет Беларусь. Впервые за 15 лет. На чемпионате мира белорусы не выиграли ни одного матча, а их разница заброшенных-пропущенных шайб составляет 4:29. Шансы на сохранение прописки у них были в матче с Австрией, которая тоже была на дне турнирной таблицы. Однако и здесь сборная Беларуси потерпела поражение.

Россия – Швейцария 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Россия и Швейцария показали невероятный матч на Чемпионате мира, а фортуна больше улыбнулась россиянам, которые в итоге и победили.

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Группа B

Латвия – Германия 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Латвии, чтобы попасть в плей-офф, необходимо было побеждать в матче с Германией. Что они успешно и сделали. Хотя первую шайбу забросили лишь на 36:54 минуте матча. Зато в третьем периоде отметили еще дважды.

Дания – Южная Корея 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Составить компанию Беларуси, скорее всего, придется Южной Корее. Ее сборная уступила в шестом матче, а разница в шайбах составляет 4:45. Лишь сборная США за одну игру сумела забросить 13 шайб. Для Южной Кореи все определится в матче с Норвегией, которая тоже находится на дне турнирной таблицы. Хотя если Норвегия сыграет хотя бы в ничью с США, последний матч не будет иметь значения.

Канада – Финляндия 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Несколько неожиданный результат показали сборные Канады и Финляндии. Финны сумели еще в первом периоде отличиться трижды, дважды реализовав большинство. А в третьем периоде с разницей в 10 секунд забросить еще две шайбы.

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