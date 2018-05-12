21:25
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чемпионат мира по хоккею: Канада пропускает пять шайб, Беларусь вылетает из элитного дивизиона

394 Читати новину українською
Беларусь вылетает
Беларусь вылетает

В матчах шестого тура Чемпионата мира по хоккею в Дании в субботу, 12 мая, было сыграно сразу 6 матчей. В одном из них определился и неудачник турнира, который покинет элитный дивизион.

Группа А

Словакия – Швеция 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Несмотря на итоговое поражение в овертайме, Швеция стала первой командой на Чемпионате, которая гарантировала себе место в четвертьфинале турнира. Словакия еще такого права не заработала.

Читайте также: NHL: "Вашингтон" обыграл "Тампу" в первом матче финала Восточной конференции

Австрия – Беларусь 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Зато на чемпионате определилась команда, которая покинет элитный дивизион. Это станет Беларусь. Впервые за 15 лет. На чемпионате мира белорусы не выиграли ни одного матча, а их разница заброшенных-пропущенных шайб составляет 4:29. Шансы на сохранение прописки у них были в матче с Австрией, которая тоже была на дне турнирной таблицы. Однако и здесь сборная Беларуси потерпела поражение.

Россия – Швейцария 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Россия и Швейцария показали невероятный матч на Чемпионате мира, а фортуна больше улыбнулась россиянам, которые в итоге и победили.

Читайте також: NHL: команда-новачок зіграє у фіналі Західної конференції

Группа B

Латвия – Германия 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Латвии, чтобы попасть в плей-офф, необходимо было побеждать в матче с Германией. Что они успешно и сделали. Хотя первую шайбу забросили лишь на 36:54 минуте матча. Зато в третьем периоде отметили еще дважды.

Дания – Южная Корея 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Составить компанию Беларуси, скорее всего, придется Южной Корее. Ее сборная уступила в шестом матче, а разница в шайбах составляет 4:45. Лишь сборная США за одну игру сумела забросить 13 шайб. Для Южной Кореи все определится в матче с Норвегией, которая тоже находится на дне турнирной таблицы. Хотя если Норвегия сыграет хотя бы в ничью с США, последний матч не будет иметь значения.

Канада – Финляндия 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Несколько неожиданный результат показали сборные Канады и Финляндии. Финны сумели еще в первом периоде отличиться трижды, дважды реализовав большинство. А в третьем периоде с разницей в 10 секунд забросить еще две шайбы.

Читайте также: Порошенко хочет, чтобы следующие "Игры непокоренных" провели в Украине

Предлагаем также Топ-3 голов и сейвов игрового дня.

 

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 262
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 445
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1267
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 218
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
203
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук