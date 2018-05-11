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Чемпионат мира по хоккею: поражение России, разгром от Канады, ожесточенная борьба США и Латвии

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Чехия победила Россию на Чемпионате мира по хоккею
Чехия победила Россию на Чемпионате мира по хоккею / IIHF

На Чемпионате мира по хоккею в Дании 10 мая были сыграны матчи 4 тура – по два в группе A и B.

Группа A

Так, в первом матче Словакия разобралась со сборной Франции, забросив по шайбе в каждом из периодов. Французы ответили только один раз.

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Словакия – Франция 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

В этой же группе первое поражение потерпела сборная России. Россияне, которые до этого не пропускали в трех стартовых поединках, от чехов пропустили сразу четыре шайбы – три в основное время и одну уже в овертайме, которая и принесла Чехии победу. Поэтому сборная Швеции единолично возглавила группу.

Чехия – Россия 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

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Группа B

Лидеры этой группы по-разному провели свои матчи. Канада без проблем разгромила Норвегию в матче с пятью шайбами, не пропустив в свои ворота.

Норвегия – Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Зато США сумели преодолеть Латвию лишь в овертайме, реализовав большинство на 1:23 минуте. До этого каждый из периодов заканчивался вничью, а американцы выходили вперед, реализуя свое численное преимущество на льду.

США – Латвия 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

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Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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