Чемпионка мира по вольной борьбе Алла Черкасова – лучшая спортсменка октября в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпионку мира по вольной борьбе Аллу Черкасову лучшей спортсменкой октября в Украине. Ее наставника Алексея Мельника назвали лучшим тренером второго осеннего месяца.

Высокого признания НОК 29-летняя борчиха удостоена благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира, который состоялся в Будапеште (Венгрия).

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Напомним, что в весовой категории до 68 килограмм Алла получила медаль высшей пробы, став сильнейшей борчихой Планеты. Успешно преодолев путь к решающей схватке, украинка уступала в финале молодой француженке Кумба Ларрок, однако проявила настоящий чемпионский характер и вырвала такую желанную, яркую победу.

Отметим, что Алла Черкасова впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.