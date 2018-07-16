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Чемпионом мира по футболу стал игрок,который вообще не сыграл ни одного матча за сборную Франции

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Оливье Жиру и Альфонс Ареола с Кубком чемпиона мира
Оливье Жиру и Альфонс Ареола с Кубком чемпиона мира

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола не сыграл за "галльских петухов" ни одного матча. Не только на Чемпионате мира, а в целом. Отсидев в запасе и все матчи Мундиаля, футболист получил золотую медаль чемпиона мира.

25-летний вратарь, выступающий за ПСЖ, прошел все возрастные сборные Франции, начиная от U-16 и до U-21. Однако за национальную сборную он так и не дебютировал. Попав в итоговый список игроков, которые отправятся на Чемпионат мира, Альфонс Ареола не сыграл ни минуты – шесть матчей на Чемпионате сыграл Уго Льорис, еще один – Стив Манданда. Однако это не помешало ему официально стать чемпионом мира.

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Кроме Ареола, ни одного матча на чемпионате мира не провел Адиль Рами. Однако в его активе 35 матчей за национальную сборную.

Флориан Товен же на этом мундиале сыграл только одну минуту. И тоже стал чемпионом.

Больше всего же за французов сыграл защитник Рафаэль Варан. Игрок принял участие во всех семи матчах, сыграв 630 минут. Он также отметился одним забитым голом – в четвертьфинале против Уругвая.

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Новости Франции
Источник: 24 Канал
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