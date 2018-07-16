Чемпионом мира по футболу стал игрок,который вообще не сыграл ни одного матча за сборную Франции

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола не сыграл за "галльских петухов" ни одного матча. Не только на Чемпионате мира, а в целом. Отсидев в запасе и все матчи Мундиаля, футболист получил золотую медаль чемпиона мира.

25-летний вратарь, выступающий за ПСЖ, прошел все возрастные сборные Франции, начиная от U-16 и до U-21. Однако за национальную сборную он так и не дебютировал. Попав в итоговый список игроков, которые отправятся на Чемпионат мира, Альфонс Ареола не сыграл ни минуты – шесть матчей на Чемпионате сыграл Уго Льорис, еще один – Стив Манданда. Однако это не помешало ему официально стать чемпионом мира.

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Кроме Ареола, ни одного матча на чемпионате мира не провел Адиль Рами. Однако в его активе 35 матчей за национальную сборную.

Флориан Товен же на этом мундиале сыграл только одну минуту. И тоже стал чемпионом.

Больше всего же за французов сыграл защитник Рафаэль Варан. Игрок принял участие во всех семи матчах, сыграв 630 минут. Он также отметился одним забитым голом – в четвертьфинале против Уругвая.

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