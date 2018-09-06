Чемпионский бой украинца Гвоздика против Стивенсона: организаторы поменяли место поединка

Бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) состоится в Канаде. Бой запланирован на 1 декабря. Однако место поединка пришлось сменить.

Предварительно было договорено, что бой состоится в Монреале. Однако, по словам промоутера Ивона Мишеля (GYM Promotions), бой между полноценным (Стивенсон) и "временным" (Гвоздик) чемпионами WBC в сверхтяжелом весе, пройдет в Квебеке. Поединок состоится на арене Videotron Centre, сообщает vRINGe.

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При этом дату боя не меняли – 1 декабря.

Напомним, Гвоздик завоевал "временный" титул в марте 2018 года, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

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