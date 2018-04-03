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Ченнинг Татум заявил о разводе

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Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум расстаются
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум расстаются / Фото из открытых источников

Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюэнн-Татум, которых считали одной из самых красивых пар Голливуда, объявили о разводе.

Пара решила развестись после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях.

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"Мы полюбовно приняли решение разойтись. Мы очень сильно влюбились друг в друга много лет назад, и провели вместе невероятное время. Абсолютно ничего не изменилось с тех пор – наши чувства так же сильны, но любовь – удивительное приключение, однако сейчас мы идем разными путями", – говорится в сообщениях Ченнинга и Дженни.

Также экс-супруги отметили, что между ними не произошло ссор, или других неприятностей.

"У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли", – подытожили пост актеры.

Стоит добавить, что этот пост о разводе набрал уже более полумиллиона лайков за несколько часов, хотя в комментариях люди очень расстроены такой новостью.

Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюэнн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. В 2009 пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум.

Теги: Голливуд Звездные разводы LifeStyle
Источник: 24 Канал
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