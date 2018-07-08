Черное мороженое может серьезно навредить: объяснение медиков

В США хотят запретить продажу черного мороженого. А все потому, что оно может вызвать запоры и делать некоторые препараты менее эффективными.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка уже запретил продажу модных черного мороженого и латте, передает Zdorovia.

О таком запрете также задумались и другие регионы Америки. Ведь ученые доказали, что активированный уголь, который содержится в мороженом, может влиять на эффективность женских гормональных контрацептивов и вызывать запоры.

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Активированный уголь используется в течение многих лет в больницах для детоксикации пациентов, столкнувшихся с различными передозировками.

Этот абсорбент всасывает токсины из желудка и выводит их наружу. Но благодаря этому действию активированный уголь может поглощать и препараты.

Медики уверяют, что если таким мороженым не злоупотреблять и есть его раз в месяц – вреда организму не будет.

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