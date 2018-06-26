"Черноморец" вернул себе место в Премьер-лиге

"Черноморец" вернул себе место в Премьер-лиге73 Читати новину українською
Одесситы, не сыграв ни одного матча в первой Лиге, с которой вылетели по итогам прошлого сезона, вернули себе место в элитном украинском дивизионе.
Благодарить за это морякам надо одиозную "Полтаву", которой "Черноморец" собственно и уступил в переходных матчах.
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Полтавчане, как известно, распустили команду. На то, чтобы занять вакантное место претендовали "Черноморец" и другой неудачник прошлого сезона "Звезда".
Все клубы УПЛ, впрочем, отдали свои голоса за одесситов, которые уже подтвердили готовность вернуться в Премьер-лигу.
Сезон, напомним, стартует уже 22 июля.
Источник: 24 канал
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