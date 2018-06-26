00:08
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
27°C 13°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    19°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Черноморец" вернул себе место в Премьер-лиге

73 Читати новину українською

Одесситы, не сыграв ни одного матча в первой Лиге, с которой вылетели по итогам прошлого сезона, вернули себе место в элитном украинском дивизионе.

Благодарить за это морякам надо одиозную "Полтаву", которой "Черноморец" собственно и уступил в переходных матчах.

Читайте также: Исландия – Хорватия: видео голов и моментов матча

Полтавчане, как известно, распустили команду. На то, чтобы занять вакантное место претендовали "Черноморец" и другой неудачник прошлого сезона "Звезда".

Все клубы УПЛ, впрочем, отдали свои голоса за одесситов, которые уже подтвердили готовность вернуться в Премьер-лигу.

Сезон, напомним, стартует уже 22 июля.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 26 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 26 июня: посещение заложников и транш для Украины от ЕС
26 июня, 22:07 Главные новости 26 июня: посещение заложников и транш для Украины от ЕС
150
Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
26 июня, 22:00 Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
Олексій Чибісов 1328
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
26 июня, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 97
Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости
26 июня, 20:02 Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости
Яніна Ткачук 277
Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
26 июня, 19:00 Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
Борис Немировський 961
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук