Есть предпосылки для уничтожения флота: экс-голова разведки назвал преимущества ВСУ над врагом

Украина создала реальную угрозу Черноморскому флоту России. ВСУ используют комплексные подходы к атакам на вражеский флот. У нас есть разное оружие, которое позволяет действовать нестандартно.

Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. В частности, Украина использует дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP и частично ATACMS.

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Угроза для флота России

Николай Маломуж отметил, что Украина применяет в атаках на Черноморский флот России комплексные подходы. В первую очередь ВСУ используют ракеты Storm Shadow, SCALP и частично ATACMS. Также у Украины есть ракеты собственного производства. Кроме того, наши военные используют дроны.

Это дает перспективу действовать тоже нестандартно. Враг теперь не может действовать комплексно. Они вынуждены перемещать флот в разные точки. Например, в Новороссийск, Керчь, Азовское море, чтобы мы не имели модели удара по всей поверхности флота,

– объяснил он.

ВСУ атакуют корабли, судоремонтные заводы, подводные лодки, ракетоносцы. Недавно наши защитники повредили один из новейших ракетоносцев "Аскольд" в Керчи, который мог нести 8 "Калибров".

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