Есть предпосылки для уничтожения флота: экс-голова разведки назвал преимущества ВСУ над врагом
Украина создала реальную угрозу Черноморскому флоту России. ВСУ используют комплексные подходы к атакам на вражеский флот. У нас есть разное оружие, которое позволяет действовать нестандартно.
Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. В частности, Украина использует дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP и частично ATACMS.
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Угроза для флота России
Николай Маломуж отметил, что Украина применяет в атаках на Черноморский флот России комплексные подходы. В первую очередь ВСУ используют ракеты Storm Shadow, SCALP и частично ATACMS. Также у Украины есть ракеты собственного производства. Кроме того, наши военные используют дроны.
Это дает перспективу действовать тоже нестандартно. Враг теперь не может действовать комплексно. Они вынуждены перемещать флот в разные точки. Например, в Новороссийск, Керчь, Азовское море, чтобы мы не имели модели удара по всей поверхности флота,
– объяснил он.
ВСУ атакуют корабли, судоремонтные заводы, подводные лодки, ракетоносцы. Недавно наши защитники повредили один из новейших ракетоносцев "Аскольд" в Керчи, который мог нести 8 "Калибров".
Черноморский флот России: последние новости
- Украина ударила по судостроительному заводу в Керчи и повредила ракетоноситель "Аскольд". В корабль попали французские ракеты SCALP с радиусом действия в 560 километров. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты получили мощный сигнал, что не смогут спрятаться даже в Керчи.
- Аналитики ISW отмечают, что сейчас российский ракетоноситель "Аскольд" проекта "Каракурт" получил существенные повреждения. Сейчас он выведен из строя и в ближайшее время не подлежит эксплуатации.
- В DEFENSE EXPRESS обратили внимание, что ракетоноситель "Каракурт" был совершенно новым. Украина уничтожила ракетоноситель врага, который даже не вышел с завода. До этого ни одной стране не удавалось этого сделать.