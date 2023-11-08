Таку думку 24 Каналу озвучив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Зокрема, Україна використовує далекобійні ракети Storm Shadow, SCALP і частково ATACMS.

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Загроза для флоту Росії

Микола Маломуж зазначив, що Україна залучає до атак на Чорноморський флот Росії комплексні підходи. Насамперед ЗСУ використовують ракети Storm Shadow, SCALP і частково ATACMS. Також Україна має ракети власного виробництва. Крім того, наші військові застосовують дрони.

Це дає перспективу діяти також нестандартно. Ворог тепер не може діяти комплексно. Вони змушені переміщувати флот у різні точки. Наприклад, у Новоросійськ, Керч, Азовське море, щоб ми не мали моделі удару по всій поверхні флоту,

– пояснив він.

ЗСУ атакують кораблі, судноремонтні заводи, підводні човни, ракетоносці. Нещодавно наші захисники пошкодили один з новітніх ракетоносців "Аскольд" у Керчі, який міг нести 8 "Калібрів".

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