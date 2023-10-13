Черноморский флот уменьшает количество своих кораблей, – Ступак об успешной работе ВСУ

ВСУ успешно проводят операции по уничтожению Черноморского флота России. Вражеский флот не может увеличить количество кораблей. Сейчас из 80 единиц в строю осталось ориентировочно 50 суден.

Теперь корабли Черноморского флота России постепенно повреждаются, уничтожаются. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Уничтожение вражеского флота

Утром 11 октября взорвался патрульный корабль "Павел Державин". Утром 13 октября возле временно оккупированного Севастополя снова раздался взрыв. Появилась информация, что могло повредить судно "Буян-М".

Иван Ступак предположил, что это была операция СБУ с использованием надводных или, возможно, подводных беспилотников, которыми повреждается Черноморский флот России.

Постепенно Черноморский флот сокращает количество своих кораблей. К моменту вторжения россияне затащили туда несколько больших десантных кораблей из Балтийского флота. Затем был закрыт проход через Босфор и Дарданеллу. Черноморский флот не может увеличить количество кораблей,

– отметил он.

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