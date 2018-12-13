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      "Черный" день на чемпионатах Украины по шахматам

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      Лидер чемпионата Украины Евгения Долуханова
      Лидер чемпионата Украины Евгения Долуханова / Фото Анатолия Яворсского

      12 декабря в Киеве состоялся 2-й тур чемпионатов Украины 2018 года среди мужчин и женщин.

      Четыре из 10 партий двух турниров завершились результативно. Причем, три победы – на счету черных.

      У мужчин отличились двукратный олимпийский чемпион Александр Моисеенко и прошлогодний чемпион Украины Петр Голубка. У женщин – чемпионка мира-2015 среди девушек Наталья Букса и чемпионка Украины 2009 Года Евгения Долуханова – единственная, кто выиграла белыми. Победа последней, кстати, – очень важна в турнирном плане, ведь она одолела прошлогоднюю чемпионку Украины и рейтинг-фаворита турнира Юлию Осьмак.

      ЧУ-2018. 2-й тур
      Мужчины. Кравцив – Моисеенко – 0:1, Богданович – Голубка – 0:1, Баклан – Коробов, Пономарев – Ковчан, Бернадский – Кузубов – все ничьи.
      Женщины. Долуханова-Осьмак-1: 0, Бердник-Букса-0: 1, Рахмангулова-Должикова, Бабий – Шпанко, Гапоненко – Мартынкова - все ничьи.

      После 2-х туров у мужчин лидируют Ковчан, Моисеенко и Голубка – по 1,5 очка; у женщин единолично первая Долуханова – 2 очка.

      Сегодня, 13 декабря, на чемпионатах состоится 3-й тур. Следить за партиями онлайн можно здесь.

       

      Читайте также: Украинский гроссмейстер наотрез отказался ехать на чемпионат мира в Россию

      Теги: Спорт Шахматы Чемпионат Украины по шахматам
      Источник: 24 канал
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