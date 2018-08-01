Четыре трендовых цвета осени, которые можно носить уже сейчас

Хотя впереди еще целый месяц лета, многие модные экспертов делают прогнозы на моду осени 2018.

В частности, специалисты выделяют несколько цветов, которые неизбежно будут доминировать осенью. Однако вы уже можете добавить эти оттенки в свой гардероб.

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Хаки:



Специфический зеленый цвет, который можно увидеть в будущих осенних коллекциях – это моховой зеленый, который похож на глубокий хаки.

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 10 Кві 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 3 Лис 2017 р. о 10:56 PDT

Терракота:



Оттенки осеннего листья всегда появляются каждый сентябрь, и в этом сезоне это бронзовая терракота.

Допис, поширений Courtney Trop (@alwaysjudging) 9 Лип 2018 р. о 10:07 PDT

Допис, поширений FILIPPA HÄGG (@filippahagg) 22 Тра 2018 р. о 2:17 PDT

Каштановый коричневый



Этой осенью будьте готовы к любому возможному оттенку коричневого, особенно темного шоколада каштановых оттенков.

Допис, поширений FILIPPA HÄGG (@filippahagg) 30 Лип 2018 р. о 7:24 PDT

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 17 Вер 2017 р. о 11:15 PDT

Пудровый голубой:



Это нетрадиционный осенний цвет, однако яркий пудровый голубой является одним из основных оттенков коллекций осень-зима 18.

Допис, поширений Lisa Aiken (@lisa.aiken) 30 Бер 2017 р. о 1:28 PDT