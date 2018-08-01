Четыре трендовых цвета осени, которые можно носить уже сейчас
Хотя впереди еще целый месяц лета, многие модные экспертов делают прогнозы на моду осени 2018.
В частности, специалисты выделяют несколько цветов, которые неизбежно будут доминировать осенью. Однако вы уже можете добавить эти оттенки в свой гардероб.
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Хаки:
Специфический зеленый цвет, который можно увидеть в будущих осенних коллекциях – это моховой зеленый, который похож на глубокий хаки.
Терракота:
Оттенки осеннего листья всегда появляются каждый сентябрь, и в этом сезоне это бронзовая терракота.
Каштановый коричневый
Этой осенью будьте готовы к любому возможному оттенку коричневого, особенно темного шоколада каштановых оттенков.
Пудровый голубой:
Это нетрадиционный осенний цвет, однако яркий пудровый голубой является одним из основных оттенков коллекций осень-зима 18.