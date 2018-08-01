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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Четыре трендовых цвета осени, которые можно носить уже сейчас

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Что надевать осенью 2018
Что надевать осенью 2018 / Who What Wear

Хотя впереди еще целый месяц лета, многие модные экспертов делают прогнозы на моду осени 2018.

В частности, специалисты выделяют несколько цветов, которые неизбежно будут доминировать осенью. Однако вы уже можете добавить эти оттенки в свой гардероб.

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Хаки:

Специфический зеленый цвет, который можно увидеть в будущих осенних коллекциях – это моховой зеленый, который похож на глубокий хаки.

Терракота:

Оттенки осеннего листья всегда появляются каждый сентябрь, и в этом сезоне это бронзовая терракота.

Каштановый коричневый

Этой осенью будьте готовы к любому возможному оттенку коричневого, особенно темного шоколада каштановых оттенков.

Пудровый голубой:

Это нетрадиционный осенний цвет, однако яркий пудровый голубой является одним из основных оттенков коллекций осень-зима 18.

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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