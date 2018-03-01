Chloe в Париже: фото лучших образов с подиума Недели моды
Модный бренд одежды Chloe, который уже более 65 лет завоевывает фэшн-индустрию, представил новую коллекцию осень-зима/2018-2019 на Неделе моды в Париже.
Показ новой коллекции представили лучшие модели современности, в частности Кайя Гербер.
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На модном показе можно было увидеть несколько основных акцентов, среди которых: мягкая одежда, которая контрастировала с трикотажем, шелковые блузы в стиле 70-х, легкие платья и юбки с кружевом и многое другое. Среди доминирующих цветов — коричневый, синий и серый.
Кайя Гербер
Источник: Standard
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