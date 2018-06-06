ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды

В преддверии чемпионата мира-2018 по футболу сайт 24 канала продолжает серию публикаций об истории первенств планеты. К вашему вниманию – интересные факты о 2-м мундиале

Чемпионат мира по футболу 1934 года (Италия, 27 мая – 10 июня)

Количество сборных: 16

Чемпион: Италия

Призеры: 2. Чехословакия, 3. Германия, 4. Австрия

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Зуб за зуб

Успешный проект стоит повторить, – решила Международная федерация футбола (ФИФА). И объявила о проведении 2-го чемпионата мира по футболу. Первый турнир, который состоялся в 1930 году в Уругвае, действительно, оказался очень удачным – нашумел на весь мир и принес хорошие прибыли.

Не удивительно, что желающих сыграть в ЧМ-1934, который принимала Италия, было немало. Впрочем, нашлись и "противники": три команды – Уругвай, Боливия и Парагвай – бойкотировали соревнования из-за того, что большинство европейских сборных... бойкотировали первенство-1930. Такая бестолковая месть не позволила действующему чемпиону мира (Уругвая) отстоять свое звание – это случилось впервые и, надеемся, последний раз в истории.

Кроме того, вновь (как и в 1930-м) отказались от участия сборные из Туманного Альбиона – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Британская футбольная ассоциация, как и ранее, не признавала ФИФА.

ЧМ-1930. Футболисты и болельщики – рядом

Через сито

В финальной части ЧМ-1934 должны были играть 16 команд. Поэтому, чтобы никого не обидеть и получить "необходимую" цифру, ФИФА впервые в истории устроила отборочные матчи. 32 команды были распределены на пары и проводили по два матча между собой (в гостях и дома). Через сито отбора пришлось пройти даже хозяевам соревнований. Правда, особых проблем они не имели: дома победили Грецию – 4:0, а до Афин даже не поехали, ибо эллины... отказались играть ответный матч. Много лет спустя поползли слухи, что итальянцы подкупила греков, и звучали даже призывы к ФИФА забрать у них титул чемпионов. Но такой глупости не случилось, потому что, во-первых, не было доказательств, а, во-вторых, никто так адекватно и не объяснил: для чего сильной Италии надо было подкупать слабенькую Грецию, имея гандикап в четыре мяча?!

В общем, все фавориты квалификации пробились в финал. Но некоторые результаты все же достойны отдельного внимания: Испания – Португалия – 9:0 (или можно сейчас такое представить?!), Ирландское Свободное государство – Бельгия – 4:4.

Отметим, что впервые пробился в финал представитель Африки. Египет дважды разгромил команду Британского мандата в Палестине (и такая сборная играла на мировом уровне!) – 7:1 и 4:1.

Блиц-турнир

Ловкие по характеру итальянцы и чемпионат мира по футболу провели в стиле блиц. Турнир длился всего 15 дней и состоял лишь из 17-ти матчей. Рекордные цифры, которые вряд ли когда-нибудь удастся превзойти.

Кровь за кровь

ЧМ-1930. Футболисты не жалели друг друга

Пожалуй, никогда не превзойдут участники чемпионатов мира и достижения сборных Италии и Испании, которое они "накосили" в четвертьфинале (1:1). Соперники так лупили (в прямом смысле!) друг друга, что полтора десятка игроков получили травмы. И одиннадцать из них не смогли выйти на поле на следующий день для переигровки (согласно тогдашних правил, после ничьей команды должны были переигрывать матч). Вне игры остались семеро испанцев (в том числе, легендарный вратарь Рикардо Самора) и четверо итальянцев (так, Марио Пицциоло сломал ногу и за сборную больше никогда не играл). Дополнительный поединок, который тоже был очень боевым, но, к счастью, не таким травматичным, выиграли хозяева – 1:0 и вышли в полуфинал.

Именно после этих побоищ впервые заговорили о том, что судьи явно симпатизируют Италии...

Болельщик №1

ЧМ-1930 проходил под патронатом диктатора Бенито Муссолини. Дуче Великой Италии вмешивался не только в важнейшие организационные вопросы турнира, но и, говорят, лично назначал судей на матчи своей команды. Например, шведский арбитр Иван Еклинд очень "однобоко" отработал в полуфинале Италия – Австрия (1:0). Тем не менее, его почему-то назначили судить и финал Италия – Чехословакия. ФИФА никаких объяснений, конечно, не предоставила.

Бенито Муссолини на трибуне стадиона

Поощряли калачом и бичом

Финал ЧМ-1934 состоялся в Риме на стадионе Национальной фашистской партии. За матчем наблюдали 50 тысяч болельщиков во главе с "главным" фашистом – Бенито Муссолини. Перед стартовым свистком главный арбитр Иван Еклинд неожиданно поднялся в ложу дуче. О чем они говорили, доподлинно неизвестно. Швед божится, что просто "засвидетельствовал свое почтение великому человеку". Тем не менее, судил Иван, снова симпатизируя хозяевам. А вскоре после ЧМ национальная федерация дисквалифицировала его.

Отметим, что итальянским футболистам пообещали за победу 20 тысяч лир каждому – сказочная по тем временам сумма. Однако, по слухам, был еще и другой стимул игрокам, в случае неудачи, угрожали репрессиями. Полузащитник сборной Италии Луиджи Монти потом вспоминал:

Хорошо, что нам не пришлось на собственной шкуре проверить, слухи это были про тюрьму или нас действительно собирались наказать, если не выиграем финал.

А неудачный итог для итальянцев был вполне реальным. В конце матча, на 76-й минуте, счет открыли чехи – и тут же они его могли удвоить. Но мяч попал в штангу – и буквально через несколько минут хозяева сравняли счет. А в дополнительное время вырвали победу – 2:1.

ЧМ-1930. Финал Италия – Чехия – видео моментов

Празднование триумфа было ярким, даже горделивый Муссолини прыгал. Но в историю вошел другой эпизод: итальянские футболисты носили своего тренера на руках – в дальнейшем эта хорошая процедура стала традиционной.

Сборная Италии празднует победу на чемпионате мира-1930

Белые против белых

На ЧМ-1934 впервые состоялся матч за "бронзу" (на предыдущем турнире был только "золотой" финал). В нем встретились сборные Австрии и Германии, которая играла тогда под флагом с нацистским крестом. Еще один памятный эпизод – обе команды вышли на поле... в одинаковой белой форме.

Сборная Германии на чемпионате мира-1930

Сейчас это трудно представить, но тогда случилось именно так – этакий примитивный уровень организации был! Несколько минутные переговоры ни к чему не привели, и сборные начали матч "одинаковыми". Это ли сыграло свою роль или какие-то другие факторы, но немцы забили уже на 25-й секунде – долгое время это был самый быстрый гол чемпионатов мира.

Игра белых против белых продолжалась почти пол часа, пока болельщикам не лопнуло терпение, и они не начали бурно протестовать, потому что не могли понять – кто есть кто? Тогда инициативу взял арбитр и заставил капитанов команд провести жеребьевку: кому менять форму? Выпало немцам, которые собрались в раздевалке, чтобы надеть красные запасные футболки. Но неожиданно к процессу присоединились представители "Наполи" (матч проходил в Неаполе), которые предложили австрийцам свою голубую клубную форму. Те согласились и, возможно, потом пожалели. Потому что проиграли 2:3, хотя считались фаворитами матча.

Победа 72 года спустя

Лучшим бомбардиром стал Олдржих Неедлый (Чехословакия) – 5 голов.

После финиша турнира сразу три игрока считались самыми точными: по 4 мяча записали в свой актив Неєдлий, Анджело Скьявио (Италия) и Эдмунд Конен (Германия). Однако в ноябре 2006 года ФИФА официально объявила, что Неедлый в полуфинале с Германией забил три гола, а не два. Так решили эксперты. И таким необычным образом, через 72 года чех опередил конкурентов.

О деньгах

* Футболисты сборной Италии получили обещанные премиальные 20 тысяч лир, и почти все купили квартиры. А вот лучший игрок команды Джузеппе Меацца (в честь него потом назвали стадион в Милане) остался без крыши над головой, потому что промотал все деньги за карточным столом.

Итальянец Джузеппе Меацца получает Кубок мира

* Итальянец Луиджи Монти стал первым игроком, который выступал в двух финалах на чемпионате мира. Причем за две сборные! В 1930 году он стал серебряным призером в составе Аргентины. Но потом Италия сделала аргентинцу Луису такое весомую предложение, от которого он не смог отказаться и стал Луиджи.

* 2-й чемпионат мира, как и 1-й, стал финансово успешным. Чистая прибыль составила 3,7 миллиона довоенных лир, что считалось очень солидной суммой.

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