ЧМ-1962 по футболу: чудовищное землетрясение, смертельная травма и "Большой Хромой"

Сайт 24 канала продолжает серию исторических публикаций о чемпионатах мира по футболу. Сейчас вашему вниманию – экскурс на Мундиаль-1962 в Чили.

Чемпионат мира по футболу 1962 (Чили, 30 мая – 17 июня)

Количество сборных: 16

Чемпион: Бразилия

Призеры: 2. Чехословакия, 3. Чили

Землетрясение против футбола

Заявку на проведение ЧМ-1962 за шесть лет до турнира подали три страны: Аргентина, Чили и ФРГ. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) сразу отказал немцам, потому что тогда Европе достался бы третий чемпионат подряд. Главным претендентом считалась Аргентина, но неожиданно делегаты проголосовали за Чили. Пресса намекала, что все решила чрезвычайная настойчивость президента Федерации футбола Чили Карлоса Диттборна. Правда, никто открытым текстом так и не написал, в чем заключалась эта "чрезвычайная настойчивость".

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В Чили активно готовились к ЧМ, когда в мае 1960 года произошел самое мощное в истории наблюдений землетрясение силой 9,5 баллов. Природная катастрофа потеряла жизни около 6 тысяч человек и нанесла чрезвычайный ущерб инфраструктуре страны.

Чили, 1960 год. После землетрясения

Помощь шла в Чили из разных уголков мира, а тем временем соседняя Аргентина ... захотела забрать себе ЧМ-1962 и обратилась с такой идеей в ФИФА. Тогда Диттборн произнес фразу, которая впоследствии стала неофициальным девизом Мундиаля: "Оставьте нам чемпионат мира, кроме него у нас нет ничего!".

ФИФА поступила благородно и не стала "добивать" Чили, а благодарные чилийцы бешеными темпами принялись восстанавливать инфраструктуру – и таки успели все сделать в необходимые сроки. К сожалению, 38-летний Диттборн не увидел своего "детища" – он умер за месяц до старта соревнований. Чтобы отблагодарить Карлоса, чилийцы назвали в его честь стадион в городе Арика – именно там состоялся матч-открытие турнира.

Без призеров, зато с СССР

Отбор на ЧМ уже по традиции порадовал сенсациями. Не смогли пробиться в финальную часть серебряный и бронзовый призеры предыдущего первенства – Швеция и Франция, проиграли стыковые матчи Швейцарии и Болгарии соответственно. Отметим также, что опять не смогла пройти квалификацию ни одна команда из Азии и Африки. Зато во второй раз подряд завоевала путевку сборная СССР, которая считалась одним из фаворитов, потому что за два года до этого выиграла чемпионат Европы.

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Финальный турнир проходил в таком же формате, как и предыдущий ЧМ-1958. 16 команд, 4 группы по четыре, две лучшие сборные из каждой группы выходили в плей-офф, где дальше играли на вылет.

"Битва при Сантьяго"

Матч Чили – Италия "Битва при Сантьяго"

Старт чемпионата также подарил сенсации. Не смогли преодолеть групповой барьер Италия и Испания. Но если испанцы часть вины за провал могли перевести на арбитров, которые "посадили их на свисток" (в частности, в матче против Бразилии), то итальянцам следовало ругать не только Фемиду, а самих себя, в первую очередь. Потому что играли они посредственно и запомнились разве что грубой игрой и скандалами. Так, матч Чили – Италия вошел в историю как один из самых отвратительных на ЧМ. Причем началось все задолго до стартового свистка.

"Чили – печальный символ одной из слаборазвитых стран мира, пострадавших от всякого зла: недоедания, проституции, безграмотности, алкоголизма, нищеты..." – написал итальянский журналист Антонио Гирелли в Il Resto del Carlino.

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"Чилийцы по уровню развития должны быть поставлены в один ряд со многими странами Азии и Африки. Они не развиваются, а, наоборот, регрессируют", – унизил хозяев ЧМ-1962 Коррадо Пиццинелли в La Nazionе.

Чилийские медиа растиражировали эти цитаты, конечно, имея свою цель – "накрутить" своих граждан перед матчем национальной сборной против Италии. И добились своего. На следующий день по стране прокатились массовые митинги, на которых протестующие заявляли, что "уничтожат проклятых макаронников". Поэтому обеих итальянских журналистов выслали из страны – от греха подальше.

"Битва при Сантьяго" – смотрите видео

Когда же начался матч Чили – Италия, стало понятно – вирус ненависти поразил и футболистов. Первый грубый фол случился уже на 12-й секунде игры. А на 8-й минуте английский арбитр Кенни Астон выгнал с поля итальянца Джорджио Феррини. Тот отказался покидать поле, и тогда судья позвал на помощь полицию, которая таки вывела футболиста. Впоследствии правоохранителям снова пришлось шагать на поле и "просить" оттуда игрока – еще одного итальянца Марио Давида, который "повелся" на коварную провокацию соперника и устроил самосуд.

Чилийцы заметили, что Астон потерял контроль над игрой, почувствовали безнаказанность и продолжили свою грязную тактику. Во втором тайме Эладио Рохас наглым ударом кулака сломал нос Умберто Маскио, но арбитр снова промолчал. Таким образом, итальянцев осталось фактически восемь, потому что замены в то время еще не проводились. Драки – открытые и тайные, споры и грубая игра продолжались до финального свистка. Что касается футбола, то его, как такового, почти не было. Чилийцы, имея численное превосходство, забили два гола (2:0) и вышли в плей-офф. А этот матч вошел в историю под названием "Битва при Сантьяго".

Смертельный футбол

Матч СССР – Югославия: Эдуарда Дубинского выносят из поля

Вообще ЧМ-1962 можно считать одним из самых грязных в истории. Кроме выше описанного побоища, стоит упомянуть также поединок 1-го тура, в котором Чехословакия вырвала победу в Испании, забив единственный гол на 80-й минуте, когда соперники уже потеряли трех игроков из-за травм.

В матче с теми же чехословаками (2-й тур) получил серьезную травму звездный бразилец Пеле – больше на ЧМ-1962 он не играл. Но печальная история – перелом ноги у футболиста сборной СССР Эдуарда Дубинского в матче против Югославии. Позже у харьковчанина на месте травмы развилась саркома, и он умер в 1969-м в 34 года.

Чрезвычайное благородство

Впрочем, запомнился ЧМ-1962 не только громкими скандалами и ужасными травмами. Навсегда в историю футбола войдет эпизод Fair Play с отменой гола в матче СССР – Уругвай. При счете 1:1 советский игрок Игорь Численко ударил по воротам – и мяч оказался в сетке. Уругвайцы бросились к итальянскому арбитру Чезаре Йонне – они утверждали, что гола не было, потому что "круглый" залетел в ворота с внешней стороны через дырку в сетке. Судья ничего и слушать не хотел и гол не отменял, пока к нему не подошел капитан сборной СССР Игорь Нетто, который подтвердил слова уругвайцев и показал дырку в сетке.

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На 89-й минуте футбольные боги отблагодарили советскую команду за благородство – победный гол забил Валентин Иванов. Но если бы отметился Уругвай, то СССР не выходил бы в плей-офф. Что добавляет поступку Нетто еще больший вес.

Кстати, в 2013 году в матче чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Байер" произошел похожий случай. После удара футболиста гостей Штефана Кисслинга мяч залетел в сетку через дырку, и опытный арбитр Феликс Брих, который судил поединки высокого уровня на ЧМ, ЧЕ и в Лиге чемпионов, засчитал гол. Но тогда в "Байер" своего Нетто не нашлось...

"Большой Хромой"

Звезда сборной Бразилии Гарринча

На стадии плей-офф наконец начала показывать свою чемпионскую игру сборная Бразилии. Отсутствие Пеле в полной мере компенсировал Гарринча. Так, в четвертьфинале против Англии он дважды забил, отдал голевой пас – и команда выиграла 3:1. В полуфинале против Чили "Большой Хромой" (так называли Гарринчу, потому что его левая нога была на 6 см короче правой) повторил достижение – снова победа 4:2. Правда, в том матче звездный бразилец получил удаление. Случилось это комично! Чилиец Рохас так достал Гарринчу фолами, что тот не удержался и дал сопернику легкого пинка. Внимательный арбитр нарушения увидел и удалил звезду. Но после матча дисциплинарная комиссия ФИФА приняла уникальное для турниров такого ранга решение: действия судьи было признано ложным, дисквалификация снята, и Гарринча сыграл в финале. После которого его признали лучшим игроком ЧМ-1962.

Лев промахнулся

Совсем иначе сложилась судьба другой звезды турнира – вратаря сборной СССР Льва Яшина. В четвертьфинале советская команда уступила Чили – 1:2, кипер стал "соучастником" в пропущенных голах, поэтому после возвращения домой именно его сделали главным виновником поражения.

Вратарь сборной СССР Лев Яшин

Вспомнили Яшину и четыре гола от Колумбии во 2-м туре, когда "красные" выигрывали 4:1, но вынуждены были довольствоваться ничьей – 4:4. Один из голов влетел в ворота Яшина прямо с углового удара – страшный позор для опытного вратаря. Впрочем, провал на ЧМ-1962 и уничтожающая критика не помешали Яшину уже в следующем году завоевать приз "Золотой мяч" для лучшего игрока Европы.

"Непонимание задач социализма"

В золотом финале Бразилия – Чехословакия (3:1) огромную роль также сыграли ошибки голкипера. Уильям Шройф очень удачно проводил турнир, "на ноль" провел три из шести предыдущих матчей. Но в решающем поединке допустил две грубые ошибки, которые и решили судьбу матча. Позже его партнер по сборной – обладатель "Золотого мяча" – 1962 Йозеф Масопуст говорил:

Очень жаль Уильяма. На самом деле он был лучшим в Чили, а по возвращении домой, в Прагу, только и слышал за спиной: "А, это тот, кто похоронил нас в финале"...

Отметим, что герой плей-офф Гарринча в решающем матче не отличался ни голами, ни голевыми передачами. Потом выяснилось, что он играл с высокой температурой, но только своим присутствием на поле "миссию выполнил", так как оттягивал на себя двух, а то и трех соперников.

Еще один интересный факт. Финал обслуживал советский арбитр Николай Латышев. В одном из эпизодов он не назначил пенальти за явно непреднамеренную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса. Коммунистические деятели Чехословакии и СССР потом упрекали Латышева за ... "непонимание задач социализма".

ЧМ-1962. Финал Бразилия – Чехословакия – смотрите видео

Сообразили на шестерых

В соревновании голеадоров произошел беспрецедентный случай – лучшими (только с 4 забитыми) стали сразу шесть футболистов: Гарринча, Вава (Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР) и Драган Еркович (Югославия).

Похожая история случилась потом лишь однажды – в 2010-м году четверо игроков забили по 5 голов.

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