20:26
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Артем Овдиенко

      Чому встановити замовника вбивства Гандзюк дуже просто

      844
      Чому винуватця смерті Катерини Гандзюк знайти легко
      Чому винуватця смерті Катерини Гандзюк знайти легко / BBC.com

      Хто замовив Катерину Гандзюк? Відповідь на це запитання вітчизняні слідчі не можуть дати вже три місяці. Давайте я спробую відповісти.

      Звісно, я не Еркюль Пуаро, у мене немає тих його шикарних вусів. Я не  Шерлоком Холмсом, не вмію грати на скрипці й не курю трубку. То ж яке право маю розмірковувати про особу замовника вбивства Катерини Гандзюк?

      Читайте також: Хто замовник і організатор вбивства Катерини Гандзюк: Луценко оприлюднив гучні деталі слідства

      Вусів Пуаро й вмінь Холмса грати на скрипці, схоже, не мають й вітчизянні слідчі. Більше того, вони не розкрили жоден з півсотні нападів на активістів, що сталися в Україні протягом останніх років.  Вони, на відміну від мене, отримують за це зарплатню від держави; на відміну від мене вони іменуються професійними слідчими. Втім, якщо їхня результативність нульова, то й виконувати їхню роботу здатен будь-хто, все одно гірше вже не буде. Знизити розкриття злочинів нижче позначки нуль відсотків навіть теоретично неможливо. Саме тому я певен, що маю повне право розмірковувати над тим, як можна розкрити вбивство Катерини Гандзюк й встановити не тільки безпосередніх нападників, а й замовника.

      Розумію, що дуже важко розкрити злочин скоєний випадковою людиною щодо іншої випадкової людини. Тобто такий злочин, що був скоєний спонтанно і без попереднього планування. До прикладу, в темному провулку, де немає жодних камер, один перехожий раптом, ні з того ні з сього, мовчки заїхав у вухо іншому перехожому, після чого втік. Ось тут у слідчих руки опускаються, бо тим нападником може бути будь-хто і невідомо де його шукати.

      І зовсім інша ситуація, коли злочин готується заздалегідь, коли він спланований і скоєний проти конкретної людини. Візьмемо знову той таки напад у темному провулку, але тепер ми знаємо, що він не був випадковим, а спланованим, і це докорінно змінює ситуацію, й можливість розкриття цього злочину стає просто неймовірно високою. Адже, якщо напад спланований – це означатиме, по-перше, що зустріч перехожих там не випадкова, нападник заздалегідь слідкував за своєю жертвою, тому його особу можна встановити, бо він міг потрапити у поле зору камер, поки йшов до того темного провулку. А по-друге, і це головне, якщо цей напад був спланований, то нападник особисто знав  жертву, мав до неї якісь претензії, тому й вирішив завдати фізичної шкоди.

      Читайте також: Вбивство Катерини Гандзюк: як банда Паламарчука-Павловського ділить вплив на Херсонщині

      Тож перше, що має встановлювати слідство – кому вигідне скоєння того чи іншого злочину? З ким конфліктував постраждалий, хто хотів його смерті? Відповідь на це питання дуже проста: ворогів, які жадають смерті якійсь людини, погодьтеся, може бути дуже небагато. Як кажуть, таких ворогів ще заслужити треба.

      Коли слідчий визначається із колом ворогів загиблого, він ставить наступне дуже просте питання: хто з них здатен, хто може наважитися й має можливість скоїти вбивство? Відповідь на це питання настільки обмежує коло підозрюваних, що тут і розмірковувати більше немає над чим.

      І ще раз. Розслідувати вбивство насправді дуже просто. Треба дізнатися відповідь на два питання: кому вигідне це вбивство? Хто з тих, кому вигідне це вбивство, мав можливість його скоїти, або ж замовити?

      Все! Не треба більше нічого вигадувати. Саме тому замовлення вбивства Гонгадзе й закидали Кучмі. Адже, начебто саме Леонід Данилович найбільше вигравав від зникнення опозиційного журналіста. Саме Кучма мав можливість замовити це вбивство. Це все я кажу теоретично. Але ж знову, теоретично погодьтеся, що вбивство Гонгадзе закидали саме екс-президенту, а не жителю Жмеринки, слюсарю тамтешнього ЖЕКу Іванову Петру Семеновичу. По-перше, жодної користі цьому слюсарю від смерті Гонгадзе немає та й не мав слюсар жмеринського ЖЕКу можливості здійснити вбивство журналіста, замовивши поліцейському генералу Пукачу обезголовити Гонгадзе. 

      То ж хто замовив Катерину Гандзюк? Відповідь на це запитання насправді знайти нескладно. Для цього не треба бути Еркюлем Пуаро чи Шерлоком Холмсом. Потреба знайти відповідь на два запитання – кому це було вигідно і хто з тих, кому це було вигідно, мав можливість  здійснити це.

      Читайте також: Рада підтримала створення слідчого комітету у справі Гандзюк, проти якого виступив Луценко

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: відео

       

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Екатерина Гандзюк Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 20:01 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук
      Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      сегодня , 19:27 Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      Олександра Кравчук
      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      сегодня , 19:00 Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      Максим Єфімов
      Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      сегодня , 19:00 Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      Яніна Ткачук
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук