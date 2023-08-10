Хрупкая альтернатива: россияне построили понтонный мост между поврежденными Чонгарскими мостами
Источник:Def Mon
ВСУ продолжает наносить удары по логистике врага. Так, были существенно повреждены автомобильный и железнодорожный мост через Чонгарский пролив. Впрочем, оккупанты упорно ищут выход – они возводят временные понтонные переправы.
И этим собственно подтверждают важность Чонгарских мостов. Напомним, что летом мосты через Чонгарский пролив пережили несколько ударов. 9 августа OSINT-аналитик Def Mon опубликовал снимок, из которого видно, что оккупанты пытаются минимизировать для себя последствия этих атак. 24 Канал.
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Враг ищет выход
На снимке видно, что россияне построили понтонную переправу между поврежденными автомобильным и железнодорожным мостами. Если автомобильный "пострадал" – 6 августа, то железнодорожный "получил ранение" раньше – 29 июля.
Поскольку мост через Чонгарский пролив чрезвычайно важен для агрессоров, они прибегли к временной альтернативе.
Оккупанты не впервые находят "спасение" в построении понтонно-мостовых переправ. Когда-то они построили такую переправу, после того, как Антоновский мост на Херсонщине благодаря работе ВСУ перестал функционировать. Таким образом, им удавалось частично решать проблемы своей логистики.
Впрочем, у понтонных мостов есть и свои недостатки. Они не способны обеспечить ту же пропускную способность, что и обычные мосты. Также они более уязвимы для ударов и влияния погодных условий.
Почему Чонгарские мосты так важны
По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты используют Чонгарский мост для подкрепления своих частей на материковой части Украины на Южном направлении.Справка : Чонгарский пролив – пролив между полуостровом Крым и материком Чонгарский мост – это два транспортных моста и один – железнодорожный.
Также он отметил, что цель ударов по мостам – не их полное уничтожение. Основная задача – сделать невозможным передвижение ими тяжелой техники, чтобы враг не смог использовать эти мосты для военных целей.
Атаки на Чонгарский мост
- Впервые по мосту "прилетело" 22 июня. Тогда, по данным журналистов, были повреждены автомобильное полотно и опора. Отмечалось, что удары были нанесены ракетами Storm Shadow.
- 29 июля ударили по железнодорожный мост через Чонгар. По словам окупантов, обошлось без значительных повреждений.
- И соответственно 6 августа удар по автомобильному мосту через пролив образовал на нем большие пробоины. В этот день был атакован и Гениченский мост.