Чрезвычайная ситуация в Днепре: на местной ТЭС произошел выброс неизвестных веществ

5 августа в 9 утра жители Днепра заметили большое облако черного дыма, которое двигалось со стороны ТЭС. Люди встревожились – на электростанции произошла чрезвычайная ситуация.

Облако черного дыма накрыло почти все здание теплоэлектростанции, в которой расположены рабочие энергоблоки, пишет Информатор.

Читайте также: Систему администрирования и распределения экологического налога в Украине нужно реформировать

По свидетельствам очевидцев, авария не продолжалась более 10 минут. Впрочем, дымовые выбросы были очень активными и на вид опасными.



​Облако черного дыма накрывало всю электростанцию



Выброс неизвестных веществ на Днепровской ТЭС

"Закрывать окна, включать увлажнители воздуха и без необходимости в течении нескольких часов не выходить на улицу", – посоветовали в Facebook-сообществе Save Dnipro, опубликовав видео дымового взрыва на Днепровской ТЭС.

Смотрите видео, как происходил опасный выброс на Днепровской ТЭС:

В ДТЭК (именно компании Рината Ахметова принадлежит Приднепровская ТЭС) прокомментировали инцидент: "В результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке номер 10. Котел потушен. Нештатная ситуация исчерпана".

Чрезвычайные ситуации на Приднепровской ТЭС уже бывали. 5 апреля 2018 года там был масштабный пожар, его одолевали более полусотни чрезвычайников.