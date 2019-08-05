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      Чрезвычайная ситуация в Днепре: на местной ТЭС произошел выброс неизвестных веществ

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      Пожар на ТЭС в Днепре
      Пожар на ТЭС в Днепре / Screenshot (dnepr.com)

      5 августа в 9 утра жители Днепра заметили большое облако черного дыма, которое двигалось со стороны ТЭС. Люди встревожились – на электростанции произошла чрезвычайная ситуация.

      Облако черного дыма накрыло почти все здание теплоэлектростанции, в которой расположены рабочие энергоблоки, пишет Информатор.

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      По свидетельствам очевидцев, авария не продолжалась более 10 минут. Впрочем, дымовые выбросы были очень активными и на вид опасными.

      ТЕС
      ​Облако черного дыма накрывало всю электростанцию

      ТЕС
      Выброс неизвестных веществ на Днепровской ТЭС

      "Закрывать окна, включать увлажнители воздуха и без необходимости в течении нескольких часов не выходить на улицу", – посоветовали в Facebook-сообществе Save Dnipro, опубликовав видео дымового взрыва на Днепровской ТЭС.

      Смотрите видео, как происходил опасный выброс на Днепровской ТЭС:

      В ДТЭК (именно компании Рината Ахметова принадлежит Приднепровская ТЭС) прокомментировали инцидент: "В результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке номер 10. Котел потушен. Нештатная ситуация исчерпана".

      Чрезвычайные ситуации на Приднепровской ТЭС уже бывали. 5 апреля 2018 года там был масштабный пожар, его одолевали более полусотни чрезвычайников.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Чрезвычайное происшествие Новости Днепра
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