2024 может стать последним годом серьезных боев, – Гудков

2024 может стать выдающимся в войне России против Украины. Мир должен понять, что Путина нужно дожимать.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что цивилизованный мир наконец-то должен начать сильнее поддерживать Украину и нанести Путину решающее поражение.

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Чего ждать от 2024 года

Как подчеркнул Гудков, Запад не может позволить России победить. Ведь в этом случае последствия будут катастрофическими. И многие страны будут чувствовать их еще на протяжении многих лет. Поэтому нужно еще сильнее поддерживать Украину, чтобы наконец нанести поражение оккупантам.

Думаю, что 2024 год будет эпохальным в истории человечества. Должны понимать, если Россия победит, то последствия будут ужасающими. Никаких сил и ресурсов не хватит, что их преодолеть. Поэтому думаю, что мир будет помогать Украине завершить войну в 2024 году. Нужно достичь решающего преимущества,

– сказал Гудков.

Если Запад включится еще сильнее, можно ожидать положительных результатов на фронте. Увеличение военной помощи ударит по российским оккупантам.

Мой личный прогноз. Думаю, что 2024 может стать в последний год серьезных боевых действий. Надеюсь, что все закончится победой Украины и поражением Путина. И, возможно, началом коллапса путинского режима,

– заметил Гудков.

Война в Украине: коротко